LibreElec KI i KII PRO - sposób na oglądanie mundialu

LibreElec KI i KII PRO korzystają z oprogramowania linuxowego LibreElec. To system operacyjny przygotowany specjalnie na potrzeby platformy multimedialnej Kodi. Jest następcą popularnego systemu OpenElec. Z założenia korzysta z urządzenia HTPC tylko i wyłącznie w obrębie Kodi. Dzięki temu obsługa sprzętu jest łatwiejsza, a użytkownik nie traci czasu na instalację dodatkowych pakietów, co ma miejsce w przypadku systemów Android oraz Windows. LibreElec to prosty w idei, a zarazem rozbudowany system, który umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji Kodi przy nieosiągalnej dla innych platform szybkości działania.

Wszystkie kanały telewizji naziemnej, w tym nowo dodany TVP SPORT, będą dostępne od razu po skonfigurowaniu oprogramowania TVHeadEnd. Wtyczka - mimo konieczności dokonania skomplikowanych ustawień - daje szereg możliwości. Poprzez przeglądarkę uzyskujemy dostęp do interfejsu użytkownika, który pozwala na wprowadzenie zdalnych ustawień kanałów - zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych. Istnieje także zdalna możliwości nagrywania i ustawiania harmonogramu.

Oglądaj mecze gdzie i na czym chcesz - dzięki obsłudze oprogramowania Tvheadend możesz wygodne streamować kanały telewizyjne na inne urządzenia w sieci lokalnej (komputery, telefony, tablety). Wystarczy, że z pomocą urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem VLC, KODI czy innym do odbioru strumienia wideo odtworzymy linki do kanałów telewizyjnych generowane z poziomu panelu TVheadend. Przy odrobinie chęci stworzymy np. własny plik m3u, czyli listę odtwarzania programów, z której w wygodny i prosty sposób możemy korzystać na telefonach, tabletach czy innych odtwarzaczach w ramach naszej sieci lokalnej, czyniąc z nich pełni funkcjonalne dekodery DVB-T po IPTV z naszymi ulubionymi kanałami. Z poziomu urządzenia lub interfejsu web możemy również w prosty sposób obsługiwać funkcje nagrywania z harmonogramem wraz z pełnym EPG (jeśli jest dostępny). Nagrywać można na nośnikach typu pendrive podłączonych do jednego ze złączy USB oraz bezpośrednio i bezprzewodowo na laptop/PC. To duża zaleta w stosunku do zwykłych tunerów telewizyjnych. Nie trzeba się martwić o pojemność pendrive'ów oraz męczyć z przegrywaniem plików na komputer.

Przystawki do telewizorów LibreElec KI i KII w wersji Pro są pełnoprawnymi odtwarzaczami sieciowymi plików wideo i audio opartymi wyłącznie na KODI. Bez problemu poradzą sobie z materiałami w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę o 10-bitowej przestrzeni kolorów oraz odtworzą obrazy płyt BD-ISO. Doskonale radzą sobie z niemal wszystkimi popularnymi formatami audio i wideo, a szybkość ich działania wielokrotnie przewyższa odtwarzacze sieciowe, w tym sprzęt klasy premium. Urządzenia doskonale sprawdzają się w roli domowego centrum multimedialnego obsługując między innymi dźwięk wielokanałowy DTS, Dolby Digital, a nawet DTS MA czy DolbyTrue HD. Poza wyjściem HDMI, które obsłuży wszystkie powyższe formaty dźwięku w passthrough, otrzymujemy również wyjście optyczne przydatne to podłączenia na przykład amplitunera wielokanałowego starego typu.

LibreElec KI i KII świetnie się również sprawdzi jako odtwarzacz plików Hi-Res audio przez USB lub SPDIF. Podłączony do zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego będzie jednym z najlepszych, budżetowych źródeł audio. Pozwoli na natywne odtwarzanie plików flac 192kHz/24bit i DXF ( w jakości 192/24bit) oraz przez SPDIF - w jakości 96kHz.

LibreElec KI Pro korzysta z najnowszego chipsetu Amlogic zaprojektowanego specjalnie do obsługi multimediów. Amlogic S905D oferowany jest w architekturze z 4-rdzeniowym, 64-bitowym procesorem Cortex A53 CPU 2,02GHz oraz grafiką Mali-450 GPU. Urządzenie może być podłączone do sieci standardowo za pomocą przewodu RJ45 (złącze 1Gb). Za łączność bezprzewodową odpowiedzialny jest dwuzakresowy moduł WiFi 2.4Ghz/5Ghz 802.11AC. Natomiast zastosowanie 2GB szybkiej pamięci DDR3 RAM pozwala na wydajną pracę i korzystanie z wielu wtyczek w tym samym momencie. Wbudowane 16GB pamięci wewnętrznej umożliwia wygodne dodatków czy nagrywanie programów TV. W razie potrzeby pamięć można powiększyć poprzez zewnętrzny nośnik oraz czytnik kart pamięci USB. Urządzenie podczas pracy w sieci korzysta z popularnych protokołów SMB, UPNP czy NFS.

LibreElec KII Pro również wykorzystuje chipset Amlogic, ale w wersji S905. Oferowany jest w architekturze z 4-rdzeniowym, 64-bitowym procesorem Cortex A53 CPU 2,02GHz oraz grafiką Mali-450 GPU. Posiada także port RJ45 (100Mb) i dwuzakresowy moduł WiFi 2.4Ghz/5Ghz 802.11AC. Pamięć RAM oraz wewnętrzna jest taka sama, jak w modelu KI Pro.

Sterowanie urządzeniami możliwe jest także za pośrednictwem fabrycznego pilota lub urządzeń mobilnych Android/iOS z aplikacjami KODI REMOTE (KORE) lub YATSE oraz poprzez przeglądarkę Web.

W ofercie C4i dostępny jest również LibreElec mini bez wbudowanego tunera DVB-T. Tak jak pozostałe odtwarzacze z serii LibreElec on również bazuje na KODI. Interfejs umożliwia przeglądanie zawartości dysków sieciowych z protokołem SMB, pozwoli zapisać ścieżki dostępu ułatwiające późniejsze przeszukiwanie zasobów i budowę pełnej biblioteki multimedialnej. Zorganizuje okładki, pozwoli zarządzać oglądanymi z serwisów serialami, dodając opisy i informacje o aktorach korzystając z wbudowanych scrapperów. Udostępnione w sieci oraz zapisane zdjęcia można powiększać i obracać. Wbudowany program Kodi Fanart automatyczne pobierze okładki do albumów i płyt. LibreElec można również zamienić w funkcjonalną nagrywarkę Personal Power Recorder i nagrywać odbierane w serwisach internetowych audycje telewizyjne. Co więcej, urządzenie można rozbudować dodając kolejne wtyczki audio-wideo lub nowe aplikacje, rozwijając jego funkcjonalność oraz liczbę multimedialnych źródeł. Dzięki tej funkcji na urządzeniu LibreElec bez tunera DVB-T możemy oglądać Mundial przez internet korzystając z programu KODI i z wtyczki TVP Sport. Umożliwia ona odbiór na żywo transmisji w TVP Sport w tym emitowanych bezpłatnie transmisji z Mundialu w jakości 720p@60Hz. Jakość transmisji jest więcej niż przyzwoita w szczególności jeśli mamy dość dobry internet i telewizor 4k. Wówczas oryginalny sygnał streamu TVP Sport 720p upskalowany jest do rozdzielczości 4k o ile mamy taki telewizor co daje całkiem dobry efekt i co sprawdziliśmy przy okazji transmisji inauguracyjnego meczu Mundialu. Wtyczka TVP Sport umożliwia również obejrzenie po meczu najciekawszych fragmentów: strzelonych bramek, pokazów, rozpoczęcia Mundialu , wywiadów i ciekawostek itp.

Dostępna jest także możliwość modyfikacji wyglądu interfejsu poprzez dostępne skórki.



Cena LibreElec KI Pro wynosi 479 zł brutto lub 509 zł brutto wraz ze skonfigurowanymi kanałami TV (właściwymi dla Warszawy i okolic).

Cena LibreElec KII Pro wynosi 429 zł brutto lub 459 zł brutto wraz ze skonfigurowanymi kanałami TV (właściwymi dla Warszawy i okolic).

Cena LibreElec mini wynosi 349 zł brutto.