LibreOffice 6.4 do pobrania

Fundacja The Document Foundation ogłosiła, że można już pobierać LibreOffice 6.4 – nową, ważną wersję pakietu biurowego, która wprowadza kilka interesujących funkcji i ulepszeń.

Na przykład do miniaturek dokumentów w menu Start dodano ikony ułatwiające rozpoznawanie typów dokumentów, a ciekawa funkcja automatycznej redakcji pozwala ukryć poufne dane w dokumencie. Ujednolicono też menu kontekstowe hiperłącza w całym pakiecie, znalazł się w nim również generator kodów QR, który pozwala na dodawanie do dokumentów QR-kodów odczytywanych przez urządzenia mobilne.

Ponadto pakiet uzupełniono o kilka ulepszeń technicznych, jak np. dodanie panelu Tabela do paska bocznego oraz możliwości łatwej modyfikacji właściwości tabeli z tego poziomu. Pojawiła się też opcja dodawania komentarzy do obrazów i wykresów w dokumentach tekstowych czy wyeksportowania arkuszy kalkulacyjnych do pojedynczej strony PDF w Calc. Rozbudowano zakres funkcji w arkuszu kalkulacyjnym i do paska bocznego dodano szeroki zakres opcji dla wybranych wykresów.

Nowe funkcje LibreOffice 6.4 zostały opracowane przez dużą społeczność twórców kodu: 75% zaproponowali programiści zatrudnieni w takich m.in. firmach jak Collabora, Red Hat i CIB, a 25% to praca wolontariuszy – osób prywatnych.

Film wideo podsumowujący najlepsze nowe funkcje LibreOffice 6.4 można zobaczyć tutaj.

LibreOffice 6.4 to pierwsza wersja pakietu dostępna w 2020 r. W tym roku zresztą społeczność OpenOffice.org będzie świętować 10. rocznicę powstania tego darmowego pakietu biurowego.

fot. The Document Foundation