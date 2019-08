LibreOffice z nową aktualizacją zabezpieczeń

The Document Foundation wydał LibreOffice 6.3, w którym poprawiono wydajność, skrócono czas wczytywania i zapisywania dokumentów/arkuszy oraz dodano nowe funkcje.



Między innymi jest to uproszczony interfejs. Calc (odpowiednik Excela) doczekał się nowego widgetu, dającego dostęp do najczęściej używanych funkcji. Ułatwi to wykonywanie operacji matematycznych. Dodana funkcja Fourier przyda się natomiast tym, którzy w obliczeniach wykorzystują transformatę Fouriera i liczby zespolone. Ulepszono też funkcję służącą do przerabiania dokumentów na PDF-y.

Wariant 6.3 przede wszystkim niesie z sobą poprawę bezpieczeństwa, związaną z obsługą języka LibreLogo przez programy pakietu LibreOffice – środowiska programistycznego podobne do Logo. W poprzednich wersjach wykryto lukę, która pozwala na łatwe odpalenie szkodliwego kodu z poziomu dokumentu. Pierwsze poprawki pojawiły się w zeszłym tygodniu w wersji 6.2.5, ale okazało się, że problem wyeliminowano tylko częściowo. Wersja 6.3 ma ostatecznie wykluczyć tę podatność. Nie wiadomo jeszcze, na ile nowe zabezpieczenie jest skuteczne.

fot. The Document Foundation