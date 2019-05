Liczba mobilnych trojanów bankowych wzrosła o 58%

Badacze z Kaspersky Lab odkryli niepokojący wzrost liczby szkodliwego oprogramowania służącego do kradzieży danych uwierzytelniających oraz pieniędzy z kont bankowych: w I kwartale 2019 r. zidentyfikowano 29 841 plików takiego szkodliwego oprogramowania, co stanowi wzrost o 18 501 w stosunku do ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku.