Limitowana edycja kamery GoPro HERO7 Black

Dzięki funkcji HyperSmooth w modelu HERO7 Black GoPro zrewolucjonizowało pojęcie wewnętrznej stabilizacji obrazu. HyperSmooth eliminuje w filmach niepożądane wstrząsy, sprawiając, że nawet najbardziej wyboiste i ekstremalne przeżycia stają się płynne. HERO7 Black oferuje również dodatkowe tryby wideo i foto, takie jak TimeWarp Video czy SuperPhoto. TimeWarp Video pozwala przekształcać dłuższe materiały w krótkie, łatwe do udostępnienia, atrakcyjne filmy z efektem „latającego dywanu", natomiast, SuperPhoto analizuje sceny i automatycznie dobiera optymalne parametry, by uzyskać najlepsze zdjęcia. HERO7 Black to również pierwsze GoPro pozwalające na live stream na Facebook i YouTube.

GoPro HERO7 Black w kolorze Dusk White będzie dostępny u wybranych Autoryzowanych Sprzedawców Detalicznych od 2 marca w rekomendowanej cenie 1899zł.