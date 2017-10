Limitowana wersja ThinkPad Anniversary Edition 25

Koncepcja wzornictwa opisywanego modelu powstawała od 25 czerwca 2015 r., kiedy firma Lenovo zapytała fanów i lojalnych użytkowników ThinkPad'ów z całego świata o opinie i preferencje. Oprócz klasycznych funkcji ThinkPad Anniversary Edition 25 jest w pełni nowoczesnym laptopem. Działa z procesorem Intel Core i7-7500U oraz dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce 940MX i ma 14-calowy wyświetlacz Full HD. Stąd też wyglądowi w stylu retro towarzyszy wydajność bardzo odbiegająca od możliwości oryginalnego modelu 700C.

25 lat bezkompromisowej innowacyjności

Oryginalny ThinkPad 700C został zaprojektowany przez Richarda Sappera i skonstruowany w Yamato Labs w Japonii, a jego wprowadzenie na rynek zapowiedziano 5 października 1992 r. Inspiracją dla wyglądu 700C było tradycyjne japońskie pudełko bento i tak narodziła się fascynująca rodzina laptopów. W ciągu zaledwie kilku miesięcy ThinkPad 700C zdobył ponad 300 nagród i stał się symbolem statusu prezydentów oraz prezesów firm.

ThinkPad sprzedał się w liczbie 130 milionów sztuk i stał się ikoną w branży IT. Laptop ten pomógł odkrywcom dotrzeć do najbardziej oddalonych miejsc na Ziemi i był używany podczas kilkudziesięciu misji kosmicznych, a także przyczynił się do rozwoju niezliczonych firm.

ThinkPad Anniversary Edition 25 będzie dostępny w ograniczonej liczbie sztuk w wybranych krajach.