Limitowane dyski Seagate Sea of Thieves Game Drive

Najnowszy limitowany model dysku Seagate Game Drive o pojemności 2TB umożliwia przechowywanie aż do 50 gier. Ponadto wyposażony został w szybkie złącze USB 3.0, pozwalające na uruchamianie gier równie szybko co tych, zapisanych bezpośrednio na dysku twardym konsoli. Dzięki funkcji „plug and play" możliwe jest podłączenie dysku do dowolnej konsoli Xbox i błyskawiczne rozpoczęcie rozgrywki. Całość zamknięta jest w lekkiej, kompaktowej obudowie co sprawia, że przenoszenie dysku jest bardzo wygodne.

Edycja Sea of Thieves cechuje się dedykowanym designem nawiązującym do motywu gry. Na obudowie znajdziemy czaszkę „Żniwiarza", a całość utrzymana jest w ciemnofioletowej, „pirackiej" kolorystyce. Dodatkowo producent do każdego dysku z edycji specjalnej dołącza wysadzaną klejnotami broń - garłacz Midnight Blunderbuss. W zestawie z urządzeniem dostępne jest również miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass, oferującą dostęp do katalogu ponad 100 wspaniałych gier - w tym Sea of Thieves.

Dysk Seagate Sea of Thieves Game Drive trafi do sprzedaży wraz z dniem oficjalnej premiery gry Sea of Thieves, czyli 20 marca. Dostępny będzie w sugerowanej cenie detalicznej 349 zł.