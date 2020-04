LineageOS 17.1 już dostępne na wiele smartfonów

Darmowy system operacyjny typu open source oparty na platformie mobilnej Android to doskonałe oprogramowanie dla tych smartfonów, które nie mają już wsparcia producenta. LineageOS 17.1 wykorzystuje Androida 10 i można go pobrać na wiele smartfonów starszej daty; z czasem możliwości to będą jeszcze rozszerzane.

Kto nigdy wcześniej nie miał styczności z LineageOS, ale chce spróbować, może skorzystać z tej strony i postępować zgodnie z procesem instalacji dla osób sięgających po LineageOS po raz pierwszy.

Jeśli korzystaliśmy ze wsparcia LineageOS już wcześniej, wystarczy zaktualizować oprogramowanie. Aby dokonać aktualizacji swojego smartfona, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej stronie. Po odszukaniu posiadanego modelu telefonu wystarczy kliknąć link, który przeniesie do szczegółowych kroków koniecznych do wykonania aktualizacji.

Na oficjalnej stronie Lineage można poczytać o warunkach koniecznych do prawidłowego działania oprogramowania na smartfonie. Istotne jest sprawdzenie przede wszystkim, czy dane urządzenie jest na liście wspieranych telefonów. Oprócz wymagań koniecznych do instalacji lub aktualizacji systemu znajduje się tam także opis zaimplementowanych funkcji. A są to m.in. Family Link, które ułatwia sterowanie narzędziami do kontroli rodzicielskiej, Sound Amplifier pozwalający na udoskonalenie dźwięku, Lice Caption do tworzenia napisów do filmów w czasie rzeczywistym czy Smart Reply, czyli szybkie odpowiedzi na wiadomości.

Smartfony, które można zaktualizować do bazującej na Androidzie 10 wersji LineageOS, to m.in. Motorola Moto Z1, HTC One M8 (również w wersji dual SIM) i Samsung Galaxy S4 Active. Więcej w witrynie Lineage.

fot. Lineage