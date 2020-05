LinkedIn chce pomóc w rozmowach rekrutacyjnych online

LinkedIn pomoże w wirtualnych rozmowach rekrutacyjnych.

W najbliższym czasie proces rekrutacji nowych pracowników przez firmy może się zmienić. Dostrzegł to popularny wśród rekruterów serwis LinkedIn. Portal przygotował narzędzia, które mają wesprzeć przygotowania przyszłych pracowników do wirtualnych rozmów rekrutacyjnych.

Pomoce dla kandydatów

Aby nie blokować całkowicie procesu rekrutacji, część firm przestawiła się na zdalne rozmowy o pracę – zamiast bezpośrednich. W odpowiedzi na potrzeby kandydatów, którzy chcą przygotować się do nowych warunków rekrutacji, LinkedIn wydał dwa nowe narzędzia.

Prezentacje wideo i przygotowanie do rozmowy

Jak tłumaczy Blake Barnes, starszy dyrektor ds. zarządzania produktem w LinkedIn, narzędzia mają ułatwić pracownikom pokazanie tzw. umiejętności miękkich potencjalnemu pracodawcy. Wskazuje, że jest to nieco utrudnione, gdy rozmówcy nie przebywają w jednym pomieszczeniu.

Pierwszym jest narzędzie do prezentacji wideo, które może być wykorzystane na prośbę osoby rekrutującej. Druga funkcja natomiast to „Przygotowanie do rozmowy”. Narzędzie to ma pomóc kandydatowi w przygotowaniu się do odpowiedzi na najczęściej zadawane podczas rozmów online pytania. Ma być ono spersonalizowane pod kątem konkretnych branż.

Wskazówki i porady

Platforma przygotuje też wskazówki, które pomogą kandydatom udzielić jak najtrafniejszej odpowiedzi na pytania. W planach są też filmy i porady tworzone przez menedżerów zajmujących się zatrudnianiem pracowników.

fot. LinkedIn