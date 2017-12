LinkedIn siedliskiem chińskich szpiegów?

Według Maassena chińscy szpiedzy wykorzystali LinkedIn, aby skontaktować się z około 10 tysiącami niemieckich obywateli, a następnie rekrutować ich jako informatorów. Wśród ośmiu najbardziej aktywnych fałszywych profili znalazł się menedżer zasobów ludzkich, przedstawiciel think tanku z Państwa Środka a także konsultanci, naukowcy i eksperci ds. polityki.

- Jest to szeroko zakrojona próba infiltracji parlamentu, ministerstw i agencji rządowych - stwierdził Maassen. - Chińskie służby wywiadowcze aktywnie działają w takich sieciach jak Linkedln i usiłują w ten sposób uzyskać informacje oraz dotrzeć do źródeł wywiadowczych. Tego typu ataki są trudne do wykrycia, ponieważ połączenia sieciowe pomiędzy dostawcami usług i ich klientami zazwyczaj nie są podejrzane. To zapewnia napastnikom jeszcze większą bezkarność i sprawia, że są trudni do wykrycia - informuje Federalny Urząd ds. Ochrony Konstytucji.

W poniedziałek Chiny nie przyznały się do zarzutów stawianych przez Niemcy. Co ciekawe, to nie pierwszy tego typu przypadek. Podobne zdarzenia miały miejsce w przeszłości, kiedy Chińczyków oskarżały o cyberszpiegostwo inne kraje - Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Francja, Holandia, Wielka Brytania, Indie i Stany Zjednoczone. - pisze na blogu Bitdefender Luana Pascu.

- Wyrażamy nadzieję, że odpowiednie niemieckie organizacje, w szczególności departamenty rządowe, będą mogły mówić i działać w sposób bardziej odpowiedzialny, a nie robić rzeczy, które są niekorzystne dla rozwoju dwustronnych stosunków - odpowiedział rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lu Kang.

Według Czeskiej Służby Bezpieczeństwa (SIS), istnieją silne dowody nasilających chińskich operacji szpiegowskich wymierzonych przeciwko firmom europejskim,. Z kolei BfV informowało o agresywnych działaniach cyberszpiegów w czasie wyborów parlamentarnych.