LinkedIn uruchomi platformę wydarzeń online

Wydarzenia wirtualne na LinkedInie

Moderowane dyskusje panelowe, spotkania przy okrągłym stole, czaty przy kominku, formalne i nieformalne wymiany zdań – wszystko to w przyszłości będzie się działo w serwisie LinkedIn. W założeniu służy on do inicjowania i utrzymywania kontaktów zawodowo-biznesowych.

Należąca do Microsoftu platforma od zeszłego roku pracuje nad opcją wydarzeń „na żywo". O kształcie konkretnych spotkań i ich charakterze po wprowadzeniu funkcji spotkań online decydować będą w całości ich organizatorzy.

Najpierw audio, potem wideo

Jak donosi portal TechCrunch, początkowo funkcja ta obejmie tylko usługi audio (mają się pojawić jeszcze w styczniu w wersji beta), później – prawdopodobnie wiosną br. – wdrożona zostanie wersja wideo. LinkedIn nie planuje wprowadzenia spotkań biletowanych, które wiązałyby się z pobieraniem opłaty za wstęp.

Korzystanie z opcji interaktywnych nie będzie wymagało oprogramowania firm zewnętrznych, platforma wydarzeń wirtualnych budowana jest w całości na narzędziach LinkedIn.

fot. Gerd Altmann – Pixabay