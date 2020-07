LinkedIn wprowadza funkcję audio

Nagraj i udostępnij

LinkedIn wymyślił, jak ustrzec się problemów z wymawianiem imienia lub nazwiska partnerów biznesowych. Serwis udostępnił funkcję nagrywania dźwięku, dzięki której użytkownicy mogą zapisać wymowę swoich danych osobowych. Następnie takie nagranie można dodać do swojego profilu, tak by inni mogli je odtworzyć.

Zrób dobre wrażenie

Funkcja jest przydatna szczególnie w przypadku osób, które poszukują pracy lub współpracowników na międzynarodowym rynku. - Poprawna wymowa imienia i nazwiska to nie tylko oznaka dobrych manier, ale również ważny element pozwalający wywrzeć dobre pierwsze wrażenie - zapewnia we wpisie na blogu LinkedIn Joseph Akoni, kierownik produktu. I przyznaje, że sam wielokrotnie spotkał się z tym, że przekręcano jego nazwisko, co utrudniało swobodną komunikację.

W tej chwili funkcja jest dostępna tylko w aplikacjach LinkedIn na iOS'a oraz na Androida.

fot. LinkdedIn