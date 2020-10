Linuksowa przeglądarka Edge już jest

Deweloperska wersja przeglądarki Edge dla Linuksa pojawiła się niemal miesiąc po deklaracji koncernu z Redmond dotyczącej właśnie przygotowania browsera w wydaniu dla otwartoźródłowego OS-a.

Obecnie bazująca na kodzie Chromium przeglądarka Edge jest oferowana w postaci pakietów instalacyjnych dla dystrybucji Debian, Fedora, openSUSE i Ubuntu. Niezbędne archiwa (typu .deb lub .rpm) można pobrać ze strony Edge Insider. Microsoft planuje wydawać cotygodniowe kompilacje przeglądarki, tak jak w przypadku edycji Dev Channel dla innych platform. Procedurę instalacji opisano szczegółowo w firmowym blogu.

We have five (perfect) words for you this morning:



Microsoft Edge, now for Linux. https://t.co/9vSXcSdz9G