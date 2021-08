Linux: 30 lat minęło

Rocznica słynnego listu

Przed 30 laty, 25 sierpnia 1991 roku, na grupie dyskusyjnej comp.os.minix pojawiła się wiadomość napisana przez Linusa Torvaldsa – 21-letniego wówczas studenta Uniwersytetu Helsińskiego.

Młody Fin poinformował, że prowadzi hobbystyczny projekt, którego celem jest napisanie darmowego, przypominającego Uniksa systemu operacyjnego. Prosił w związku z tym osoby przeglądające grupę o sugestie dotyczące powstającego OS-u:

Hello everybody out there using minix –

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and

professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing

since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on

things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat

(same physical layout of the file-system (due to practical reasons)

among other things).

(Witam wszystkich, którzy używają Miniksa –

Pracuję nad (darmowym) systemem operacyjnym (to tylko hobby,

nie będzie duży i profesjonalny jak projekty GNU), przeznaczonym

dla maszyn z procesorami 386(486). Pichcę to od kwietnia i całość

zaczyna się materializować. Chciałbym otrzymać opinie na temat

tego, co ludzie lubią/nie lubią w Miniksie, ponieważ mój system

operacyjny trochę go przypomina (między innymi ma tę samą

strukturę systemu plików (ze względów praktycznych))).

Dzisiaj wszędzie można oglądać efekty pracy Torvaldsa: są nimi liczne odmiany systemu Linux. Co prawda na desktopach nie zyskały one takiej popularności jak systemy z rodziny Windows (choć wiele osób na to liczyło), ale za to dominują w świecie superkomputerów i serwerów internetowych. Nie należy wreszcie zapominać o Androidzie – system operacyjny Google'a bazuje na zmodyfikowanym jądrze Linuksa.

Sam Linus Torvalds otrzymał w 2010 roku obywatelstwo amerykańskie. Mieszka obecnie na przedmieściach Portland (stan Oregon) i pracuje w The Linux Foundation.

fot. The Linux Foundation