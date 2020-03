Linux Mint „Debbie" dostał aktualizację

Linux Mint to intuicyjny i stabilny system, dzięki czemu zyskał sobie miano najpopularniejszego Linuksa. LMDE jest typem Linux Minta, który bazuje na Debianie zamiast na Ubuntu. Kilka dni temu został zaktualizowany do wersji 4, co dodatkowo wzbogaca i tak dobry już system o wiele ulepszeń i nowości.

„Debbie" – bo takie miano zyskał LMDE 4 – to przede wszystkim jeszcze większa stabilność. System bazuje na Debianie 10, zachowując wizualia znane z wersji bazujących na Ubuntu. Aktualizacja wprowadza do tej edycji Minta m.in. lepsze wsparcie dla ekranów HiDPI – aplikacje systemowe zostały w całości dostosowane do ekranów z wysokimi rozdzielczościami. Jest też wsparcie kart graficznych koncernu Nvidia bez konieczności instalacji manualnej pakietów i sterowników.

Instalator systemu w LMDE 4 jest taki jak w Linux Mint 19.3. Dzięki temu zaktualizowano menu rozruchu i ustawień języka, ale też spowodowano, system automatycznie wspiera dzielenie dysku na partycje – LMDE obsługuje bowiem szyfrowanie dysku i LVM. Ponadto użytkownik otrzyma Gnote, Drawing i Cinnamon w wersji 4.4. Dodano też wsparcie dla NVMe, Btrfs i secure boot.

Aby uruchomić LMDE 4, konieczne jest posiadanie wolnych 15 GB pamięci oraz 1 GB RAM. Oficjalną wersję systemu LMDE 4 można pobrać pod TYM adresem.

fot. Linux