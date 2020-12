Linux obsłuży kontroler DualSense

Nie tylko na PlayStation 5

Kontroler dołączany w zestawie do nowej konsoli Sony jest wyposażony w wiele funkcji takich jak adaptacyjne triggery (ich twardość zmienia się i symuluje np. naciśnięcie spustu broni), których nie mają inne pady. Nic więc dziwnego, że wielu graczy chciałoby skorzystać z urządzenia również na innych platformach.

Koncern Sony od początku umożliwił podłączenie pada do PC czy Androida, a teraz, dzięki nowemu sterownikowi, kontroler ma działać także z Linuksem. Do tego oferuje aż dwa tryby podłączenia urządzenia – jest to możliwe zarówno za pośrednictwem kabla USB, jak również bezprzewodowo dzięki Bluetoothowi.

Pewne ograniczenia

Sterownik zapewnia działanie czujnika ruchu, diody, optymalizuje zużycie energii czy umożliwia korzystanie z panelu dotykowego. Ma też współpracować dobrze z platformą Steam. Przynajmniej na razie triggery będą jednak pozbawione części swojej funkcjonalności i mają działać jak w standardowych DualShockach. Może kiedyś się to jeszcze zmieni.

fot. Sony