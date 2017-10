Live Gamer Portable 2 Plus – stream w jakości 4K

Producent chwali się, że LGP 2 Plus to pierwsze na świecie urządzenie przechwytujące, które nie wymaga potężnego komputera, by użytkownik mógł cieszyć się obrazem jakości 4K. Sprzęt transmituje i nagrywa rozgrywkę w Full HD przy 60 FPS zarówno z PC-ta, jak i konsoli.

Zresztą LGP 2 Plus nie tylko nie potrzebuje zaawansowanego PC-ta do działania, ale komputera w ogóle. Urządzenie odziedziczyło po wcześniejszych grabberach AVerMedii tryb PC-Free, w którym streamer jest w stanie nagrywać materiał bezpośrednio na kartę microSD. Warto też wspomnieć, że LGP 2 Plus działa bez instalowania dodatkowych sterowników.

AVerMedia odświeżyła za to zaawansowane oprogramowanie RECentral (obecnie w wersji 4.0), dzięki któremu użytkownik może m.in. dodać do streamowanego materiału chat dla fanów, zmienić tło lub wprowadzić inne interaktywne elementy. Teraz soft ma być jeszcze bardziej intuicyjny w obsłudze, by streamer mógł w prosty sposób uatrakcyjnić swój kanał.

Grabber Live Gamer Portable 2 Plus kosztuje około 950 zł i będzie dostępny w sprzedaży na początku października b.r.