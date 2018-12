Live Streamer MIC 133 - nowy mikrofon dla streamerów

AVerMedia jest producentem, którego sprzęt (ale i oprogramowanie) bywa chętnie wykorzystywane przez streamerów. Powód jest prosty: pochodząca z Tajwanu firma posiada całą gamę bardzo udanych wideo grabberów i wspomagające je oprogramowanie. Teraz na biurkach internetowych twórców pojawić się może także nowy mikrofon AVerMedia. Chociaż właściwie, dlaczego powinniśmy ograniczać się tylko do biurka?

Live Streamer MIC 133 to mikrofon, który można zabrać ze sobą. Relacje na żywo z różnych miejsc i wydarzeń stają się coraz ważniejszą częścią Internetu. O ile jakość nagrań wideo oferowanych przez współczesne smartfony jest już naprawdę bardzo wysoka, o tyle dźwięk nadal pozostawia wiele do życzenia. Do telefonu można jednak podłączyć zewnętrzny mikrofon. Dzięki kompaktowej formie Live Streamer MIC 133 pozwala na bezproblemowe wyruszenie w teren. Producent zapewnia, że sprzęt świetnie współpracuje z telefonami oraz aparatami, oczywiście jeśli dane urządzenia posiadają mini-jack 3,5 mm.

W zestawie znajduje się przejściówka z 4-stykowego gniazda mini-jack na 3-stykowe. Dzięki niej użytkownik ma możliwość odtwarzania materiału, by sprawdzić czy nagranie zostało zarejestrowane poprawnie, bez ciągłego odłączania mikrofonu.

Mikrofon ma być dostępny w sprzedaży w styczniu 2019 r. za ok. 340 zł.