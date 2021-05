LiveLeak znika z sieci

„Bo takie jest życie"

Działający od końca października 2006 roku serwis LiveLeak został zamknięty.

Teraz ItemFix

LiveLeak powstał jako serwis do dzielenia się materiałami wideo i zyskał miano platformy, która pozwala publikować klipy nieakceptowalne z punktu widzenia portali takich jak YouTube albo Vimeo. Na liście filmów pokazywanych w portalu znalazły się m.in. zapis egzekucji Saddama Husajna albo zapis aktów przemocy ulicznej wśród dzieci.

Hayden Hewitt, współzałożyciel platformy, udzielając w 2007 roku wywiadu stacji BBC odmówił usunięcia nawet bardzo brutalnych klipów, stwierdzając: „to wszystko się zdarzyło, to jest prawdziwe życie, to się dzieje, a my będziemy musieli to pokazać".

Rok później w portalu został zamieszczony film „Fitna" nakręcony przez holenderskiego polityka Geerta Wildersa; materiał jest powszechnie uznawany za antymuzułmański. Wątpliwości związane z treściami LiveLeak sprawiły m.in., że australijski operator Telstra uniemożliwił mieszkańcom kraju przeglądanie portalu.

Internauci odwiedzający witrynę są obecnie przekierowywani do nowego portalu ItemFix. U góry strony widnieje odsyłacz: „Drogi Gościu LiveLeak – witaj w ItemFix. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak się tu dostałeś". Po skorzystaniu z zachęty można przeczytać wpis Haydena Hewitta, wyaśniający z jakiego powodu zamknięto projekt LiveLeak, oraz czego – mniej więcej – należy oczekiwać po nowym serwisie.

fot. LiveLeak