Logitech G - nowe gamingowe zestawy słuchawkowe

Logitech G oferuje najszerszą gamę zestawów słuchawkowych do gier, zaprojektowanych dla graczy o różnych poziomach zaawansowania, niezależnie od tego, czy są to gracze profesjonalni, hardcore czy casual. Nowa linia zestawów słuchawkowych została zaprojektowana w taki sposób, aby gracze mogli wybrać idealny model pasujący do ich stylu gry i budżetu. Do linii należą zestawy:

- Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC Wireless Gaming Headset

- Logitech G635 7.1 LIGHTSYNC Gaming Headset

- Logitech G432 7.1 Surround Gaming Headset

- Logitech G332 Stereo Gaming Headset

Najlepszy dźwięk i oświetlenie dla twojej stacji bojowej

Dla graczy, którzy chcą sprawić, że ich stacja bojowa stanie się obiektem zazdrości każdego, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC Wireless Gaming Headset zapewni doskonały dźwięk i niesamowite oświetlenie RGB. Jest to pierwszy z rodziny zestawów słuchawkowych wyposażonych w wyjątkowy głośnik Audio Pro-G 50mm firmy Logitech G, który jest wykonany z hybrydowej siatki zapewniającej wysokiej jakości dźwięk o głębokim basie i obfitej, wręcz kinowej scenie dźwiękowej. Ponadto, zestaw jest wyposażony w technologię LIGHTSYNC firmy Logitech G oferującą dynamiczne i konfigurowalne oświetlenie, które synchronizuje się z dowolną treścią, w tym z grami, filmami i muzyką. Technologia ta pozwala na wybranie każdego koloru w celu dopasowania ustawień klawiatur, myszy i zestawów słuchawkowych. Nowy zestaw słuchawkowy jest również wyposażony w technologię DTS Headphone: X 2.0 surround sound, która symuluje środowisko 3D.

Kompatybilny z komputerami PC, konsolami oraz urządzeniami przenośnymi, Logitech G935 charakteryzuje się 12-godzinnym czasem pracy na baterii, ulepszonym mikrofonem 6 mm i poprawioną stabilnością połączenia bezprzewodowego. Gracze mogą dostosować swoje doświadczenia za pomocą Logitech G HUB, tworzyć własne profile dźwiękowe i przypisywać im klawisze funkcyjne G-Keys.

Uzupełnieniem tej linii zestawów słuchawkowych jest wersja przewodowa, Logitech G635 7.1 LIGHTSYNC Wired Gaming Headset.

Idealny zestaw do Battle Royale

Dla graczy uwielbiających Battle Royale, Logitech G dostarcza nowe zestawy słuchawkowe G432 i G332. Te zestawy słuchawkowe dają każdemu graczowi zdecydowaną przewagę i wysoki komfort w cenie, która nie opróżnia portfela.

G432 7.1 Surround Sound Gaming Headset zawiera 50mm przetworniki, które zapewniają niesamowite wrażenia dźwiękowe. W połączeniu z technologią DTS Headphone:X 2.0 surround, zestaw słuchawkowy zapewnia dźwięk, który pozwala zanurzyć się w grze. Zestaw zawiera skórzane, obrotowe nauszniki, duży mikrofon o średnicy 6 mm z możliwością wyciszenia flip-to-mute oraz zgodność z wieloma platformami.

Nową linię zestawów słuchawkowych firmy Logitech G uzupełnia Logitech G332 Gaming Headset. Stereofoniczny zestaw słuchawkowy G332 oferuje taki sam komfort i jakość, jak pozostałe i jest doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących pierwszego zestawu słuchawkowego do gier.

Wszystkie zestawy słuchawkowe z tej linii można dostosować do własnych potrzeb za pomocą G HUB firmy Logitech. Logitech G HUB to nowy, zaawansowany interfejs oprogramowania do gier, który pomaga graczom w jak najlepszym wykorzystaniu ich sprzętu. Dzięki czystemu i nowoczesnemu interfejsowi gracze mogą szybko spersonalizować swój sprzęt w każdej grze, udostępniać i pobierać profile od innych i nie tylko.

Nowe, gamingowe headsety LogitechG będą dostępne na stronie Logitech oraz u sprzedawców detalicznych w lutym 2019. Przewidywane ceny to:

● Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC Wireless Gaming Headset - 829 zł

● Logitech G635 7.1 Gaming Headset - 640 zł

● Logitech G432 7.1 Gaming Headset - 340 zł

● Logitech G332 Stereo Gaming Headset - 255 zł