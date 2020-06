Logowanie odciskiem palca trafia na Safari 14

Logowanie biometryczne

Wiele urządzeń i aplikacji umożliwia już logowanie za pomocą skanu twarzy lub odcisku palca. Do ich grona dołączy także przeglądarka Safari. Wersja 14 oprogramowania będzie rozszerzona o TouchID i FaceID. Przeglądarka Apple'a dołączy więc do oferty produktów koncernu, które wykorzystują logowanie biometryczne. Na iOS-ie to już standard.

Paluszek i główka...

FaceID i TouchID, czyli twarz lub opuszek palca w roli hasła do logowania, to dobra wymówka, by nie zaprzątać sobie głowy kolejnymi hasłami. Stworzone w Safari przez API poświadczenia na podstawie danych biometrycznych użytkownika będą działały tylko na konkretnej stronie; nie wydostaną się poza nią.

Odwiedzanie witryn, które mają zaimplementowane Web Authentication API zgodne z systemem Apple'a, będzie więc teraz możliwe z poziomu przeglądarki Safari z wykorzystaniem logowania skanami – bez konieczności przechowywania lub każdorazowego wpisywania haseł. Według firmy taka forma zabezpieczeń konta zapobiega phishingowi.

fot. Apple