Lucasfilm zatrudnił autora deepfake’a z Lukiem Skywalkerem

Wiecznie młody?

Jedną z niespodzianek drugiego sezonu serialu „Mandalorian” był powrót Luke’a Skywalkera na ekran. W tej roli ponownie wystąpił Mark Hamill. Aktor obecnie ma już jednak 69 lat, więc Disney musiał odmłodzić cyfrowo postać, by jej wiek odpowiadał wydarzeniom na ekranie. Do prac nad tymi scenami zatrudniono firmę Industrial Light and Magic, spółkę zależną Lucasfilm. Ostateczny efekt okazał się jednak nieco rozczarowujący dla odbiorców.

Dajmy Markowi drugą młodość

W rezultacie już po premierze serialu w sieci zaczęły masowo pojawiać się jego kolejne przeróbki. Fani postanowili poprawić niedoskonałości i amatorsko edytowali materiał. Inną drogą poszedł youtuber posługujący się pseudonimem Shamook. Zamiast poprawiać nagranie, skorzystał z techniki deepfake’u i wykreował własną, dużo bardziej realistyczną wersję młodego Skywalkera. Swoim dziełem pochwalił się na YouTubie.

Efekt jego prac przyćmił to, co udało się osiągnąć renomowanej wytwórni filmowej. W ciągu pół roku nagranie przekroczyło barierę 2 milionów wyświetleń. Sukces odniesiony przez autora nagrania nie umknął uwadze wytwórni. Lucasfilm ogłosił właśnie, że zatrudnił Shamooka do produkcji trzeciego sezonu „Mandaloriana”. Wytwórnia podkreśliła, że znajdzie się w niej przestrzeń dla działalności artysty, ponieważ w ostatnich latach zainwestowała wiele pieniędzy w technologie związane ze sztuczną inteligencją.

fot. Lucasfilm