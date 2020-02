Luka pozwalająca wykradać dane z sieci Wi-fi

Podczas dotyczącej cyberbezpieczeństwa konferencji RSA 2020 badacze z firmy ESET poinformowali o nowo odkrytej luce, która może służyć do przechwytywania i odszyfrowywania danych transmitowanych za pomocą sieci Wi-fi. Podatność, nazwana roboczo Kr00k, dotyczy układów Wi-fi firm Broadcom oraz Cypress.



Oznacza to, że zagrożony jest ponad miliard urządzeń na całym świecie. Na liście zagrożonych urządzeń znalazły się smartfony Apple'a, Samsunga, Google'a, Huawei czy Xiaomi. Zagrożone są również tablety i laptopy oraz sprzęt Amazona. Na liście urządzeń z podatnością znalazł się nawet Raspberry Pi 3.

Charakterystycznym objawem działania Kr00ka jest ciągłe rozłączanie się sieci Wi-fi tak jak przy słabym sygnale. Udany atak prowadzi do przechwycenia danych przez przestępców. W ten sposób można więc wykraść nawet hasła do różnych usług. Niestety, podatność dotyczy również punktów dostępowych, co jest kolejnym argumentem za tym, żeby nie korzystać z niezidentyfikowanych sieci Wi-fi.

Badacze ujawnili problem dopiero teraz, dając jednak twórcom sprzętu czas na naprawę sytuacji. Większość z nich już wydała stosowne poprawki. Tuż po oficjalnym ogłoszeniu błędu firmy Apple oraz Amazon pochwaliły się, że wyeliminowanie podatności odbyło się przy okazji ostatnich łatek bezpieczeństwa.

