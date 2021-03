Luwr udostępnił zbiory w internecie

Nogi odpoczną

Z uwagi na trwającą pandemię i ograniczenia w przemieszczaniu oraz prowadzeniu działalności przez placówki kulturalne, paryski Luwr wyszedł z ciekawą inicjatywą. Muzeum uruchomiło platformę, która umożliwia obejrzenie ponad 480 tysięcy dzieł sztuki znajdujących się w jego zasobach bez wychodzenia z domu.

Imponująca ekspozycja

Autorzy chwalą się, że nie pominęli żadnego eksponatu. Obejrzymy zarówno najpopularniejsze dzieła sztuki pokroju Mona Lisy, jak również te znajdujące się w Luwrze tylko tymczasowo, stanowiące odnalezioną po II wojnie światowej własność prywatną. Wiele takich eksponatów można zobaczyć na miejscu tylko przez określony czas.

Zagubieni wśród sztuki

By wybrać się do cyfrowej wersji Luwru, wystarczy wejść na stronę collections.louvre.fr. Dla wygody muzeum przygotowało też odpowiednie narzędzie na smartfony. Dzieła możemy wyszukiwać na różne sposoby – podając nazwy pomieszczeń, w których się znajdują, kategorie (obrazy, rzeźby etc.) czy po prostu wpisując nazwę konkretnego obiektu. Każde działo jest opatrzone podstawowymi informacjami, takimi jak rozmiary, czas powstania albo technika wykonania. Strona jest dostępna także w wersji angielskiej.

fot. Pixabay