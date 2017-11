MIUI 9 - Xiaomi rozpoczyna proces aktualizacji

W pierwszej turze, nowy interfejs został udostępniony modelom: Xiaomi Redmi Note 4, Note 4 Global Edition, Mi Max 2 i Mi MIX 2. Użytkownicy tych smartfonów mogą już cieszyć się MIUI 9, które zostało im udostępnione w piątek. W drugiej kolejności upgrade dostaną: Redmi Y1/Y1 Lite, Redmi 4, Mi 5 i Mi Max. Dla tych smartfonów aktualizacja będzie dostępna w połowie listopada.

Na końcu, czyli w grudniu, MIUI 9 trafi do: Redmi Note 4X, Mi Note 3, Mi 6, Redmi Note 5A, Redmi 4X, Redmi Y1s, Mi MIX, Mi Note 2, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max Prime, Redmi Note 3, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 4a, Mi Note, Mi 4i, Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi Note 4G Prime, Redmi Note 2, Mi 4, Mi 3, Redmi Note 4G, Mi 2.

Jakie nowości przynosi MIUI 9? Xiaomi delikatnie odświeżyło wygląd wszystkich aplikacji i dodało kilka drobnych zmian jeśli chodzi o kolorystykę. To, co najważniejsze, to jednak funkcje ułatwiające codzienne użytkowanie. Teraz będzie możliwe uruchomienie dwóch aplikacji na jednym ekranie, powrócenie do poprzedniego ekranu za pomocą podwójnego kliknięcia przycisku funkcyjnego, a także korzystanie ze skrótów na ekranie blokady.