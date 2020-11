MSI ogłasza chwilowe wstrzymanie dostaw RTX-ów 3080 i 3090

Kolejna katastrofa?

Kuriozalny debiut nowych kart Nvidii i AMD to ostatnio głośny temat w branży. Obie firmy zamiast zmierzać do wyjścia z kłopotów ciągle otrzymują kolejne ciosy. Jeden z producentów RTX-ów, firma MSI, ogłosiła, że przerywa tymczasowo dostawy autorskich kart graficznych z serii Suprim X. Zostały one zapowiedziane zaledwie kilka dni wcześniej.

Nienajgorszy scenariusz

Decyzja została podjęta z powodu wątpliwej jakości wykonania komponentów. Firma miała przeprowadzić przy tym ponowną kontrolę całej partii. Tuż po tej informacji wydano jednak komunikat, że dodatkowe testy nie wykazały żadnych uchybień i dostawy wkrótce będą wznowione.

To najlepszy scenariusz dla producenta, dla klientów końcowych oznacza jednak kolejne opóźnienia. Z pewnością nie poprawi to sytuacji związanej z kiepską dostępnością nowych podzespołów.

fot. MSI