MSI prezentuje przenośny monitor Optix MAG161V

MSI wprowadza do sprzedaży monitor z pokrowcem. Optix MAG161V wyposażony został w panel IPS o przekątnej 15,6 cali i rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Liczba wyświetlanych kolorów wynosi 16,7 miliona.

Według danych MSI grubość Optixa to tylko 5,5 mm – co istotne, podawana miara dotyczy najcieńszego miejsca, a nie całości produktu. W dolnej części ekranu szerokość jest większa. Zostały tam również ulokowane złącza: dwa USB-C oraz HDMI 1,4b i gniazdo audio. Całość waży 0,9 kg.

Obecna cena urządzenia to ok. 250 dolarów (ok. 970 złotych).

