MWC 2017: Xperia XZ Premium

Urządzenie posiada zaawansowaną technologicznie kamerę, która rejestruje ruch jakiego ludzkie oko nie jest w stanie wychwycić. Smartfon wyróżnia się także wyrazistym wyświetlaczem 4K HDR, jest dostosowany do superszybkiego pobierania danych. Xperia XZ Premium wykorzystuje technologię obrazu z aparatów fotograficznych Sony α i Cyber-shot wprowadzając do aparatu w smartfonie system Motion Eye. W efekcie Xperią XZ Premium można tworzyć filmy nagrywane w Super slow motion ‒ 960 klatek na sekundę, zapewniając odtwarzanie z prędkością czterokrotnie mniejszą niż inne dotychczas produkowane smartfony.



Nowa, 19-megapikselowa matryca posiada o 19 procent większe piksele, zapewniając fotografiom pełniejsze naświetlenie i dużo więcej szczegółów oraz ostrości, nawet przy słabym świetle lub fotografowaniu pod światło - tak twierdzi producent. Dodatkowe ulepszenia zostały wprowadzone wewnątrz Motion Eye do procesora przetwarzania obrazu BIONZ, co oznacza, że rejestruje on teraz ruch obiektów bardziej dokładnie, uaktywniając Predictive Capture.

Xperia XZ Premium oferuje 5,5-calowy wyświetlacz z technologią 4K HDR (High Dynamic Range, 2160 na 3840). Xperię XZ Premium napędza najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 835 dla telefonów mobilnych.



Transfer plików jest superszybki dzięki łączu USB 3.1 ‒ dziesięciokrotnie szybszemu niż USB 2.0, umożliwiającemu szybkość przesyłania danych do 5Gb na sekundę. Z gniazdem USB typu C podłączanie do smartfonu jest znacznie łatwiejsze, gdyż wtyczka zawsze jest ustawiona w dobrą stronę. Smartfon jest odporny na wodę i kurz, dodatkowo wzmocniony szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Działanie baterii w tym modelu zostało zmaksymalizowane dzięki trybowi Smart Stamina, który korzysta ze zdolności uczenia się Xperii, szacując, jak długo będzie działała bateria przy standardowym użytkowaniu. Tryb Battery Care i ładowanie adaptacyjne Qnovo to dwa tryby, które także chronią baterię i mają zapewnić jej dwukrotnie dłuższą trwałość.

Xperia XZ Premium będzie dostępna globalnie w kolorach Świetlisty Chrom oraz Głęboka Czerń od późnej wiosny 2017. Dostępne będę też różne akcesoria, łącznie z ładowarką szybkiego ładowania ‒ Quick Charger UCH12W, dzięki czemu bateria zostanie naładowana w kilka minut, a także stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth SBH56.