MWC 2018: Asus ZenFone 5 i ZenFone 5Z

ZenFone 5 jest pierwszym zaprezentowanym smartfonem napędzanym przez najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 636, zaawansowany ośmiordzeniowy układ typu system-on-a-chip (SoC) stworzony w 14-nanometrowym procesie produkcyjnym i wspierany przez nawet 6 GB pamięci RAM. Zapewnia to o 40 proc. wyższą moc obliczeniową procesora oraz o 10 proc. wyższą wydajność graficzną w porównaniu do platformy mobilnej Snapdragon 630, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałego czasu działania baterii. Posiada on także zdolność do wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Z kolei ZenFone 5Z jest napędzany najnowszą platformą mobilną Snapdragon 845 z układem AIE, a także korzysta z platformy AI trzeciej generacji, która zawiera chip DSP Hexagon 685 Vector, układ graficzny Adreno 630 oraz procesor Kryo 385. Dodając do tego maks. 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci ROM zagwarantowano maksymalną prędkość przetwarzania sztucznej inteligencji oraz ogromną wydajność, przy jednocześnie doskonałej efektywności energetycznej dla bardzo długiego czasu pracy baterii. Telefon ten oferować będzie także cały pakiet funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, napędzanych przez układ Artificial Intelligence Engine (AIE) od firmy Qualcomm. Wyposażony w nawet 8 GB RAM i 256 GB ROM dla wysokiej wydajności, ZenFone 5Z będzie dostępny w sprzedaży w przewidywanych cenach rozpoczynających się już od 479 euro.

Najnowsze smartfony ASUS wyróżniają się wykończeniem z materiałów klasy premium, oferując m.in elegancką, konstrukcje z wąską ramką otaczającą ekrany o przekątnej 6,2-cala ze stosunkiem ekranu do obudowy na poziomie 90%. Dzięki temu, pokryte szkłem obudowy smartfonów mają rozmiary charakterystyczne dla większości 5,5-calowych urządzeń.

Inteligentne aparaty fotograficzne

Inteligentne systemy z podwójnym aparatem zastosowane w telefonach ZenFone 5 i ZenFone 5Z korzystają z flagowego sensora Sony IMX363 o rozmiarze piksela 1,4 µm oraz z sześcioelementowego obiektywu z szeroką przysłoną f/1.8, która umożliwia wykonywanie jaśniejszych i wyraźniejszych zdjęć przy słabych warunkach oświetleniowych, jak również wysokiej jakości ujęć nocnych w technologii HDR. Dodatkowy aparat z szerokokątnym obiektywem 120° zapewnia 2 razy szersze pole widzenia niż standardowe aparaty w smartfonach, dzięki czemu możliwe jest uchwycenie szerszych krajobrazów i bardziej naturalnych ujęć grupowych, a fotografowanie w zamkniętych pomieszczeniach staje się wygodniejsze.

Funkcja AI Scene Detection: ZenFone 5 oraz ZenFone 5Z wykorzystują moc sztucznej inteligencji do błyskawicznej analizy fotografowanego obiektu i określają w ten sposób jeden z 16 typów sceny, dzięki czemu ustawienia aparatu są optymalizowane dla niemalże każdego rodzaju ujęcia, od wschodu słońca, aż po zdjęcia zwierząt domowych. W rezultacie praktycznie bez wysiłku uzyskamy doskonałe zdjęcia, w każdej chwili i w każdym miejscu. Nowe smartfony ASUS korzystają z zaawansowanej analizy danych typu big data w celu stałego ulepszania algorytmów sztucznej inteligencji służących do wykrywania rodzaju sceny, a w efekcie - bardziej inteligentnego fotografowania.

Funkcja AI Photo Learning: Funkcja AI Photo Learning pozwala smartfonom ZenFone 5 i 5Z nauczyć się, jakie użytkownik preferuje ustawienia do wybranego typu sceny. Następnie automatycznie dostosowuje ona ustawienia aparatu dla zdjęć wykonywanych w przyszłości - dzięki czemu zdjęcia będą odzwierciedlały indywidualne preferencje użytkownika w zakresie stylu.

Portrety w czasie rzeczywistym: Nowe smartfony pozwalają użytkownikom bez wysiłku wykonywać profesjonalnie wyglądające fotografie w zbliżeniu. Funkcja wykonywania portretu w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu technologii AI gwarantuje, że główny obiekt zawsze pozostaje ostry, podczas gdy tło zyskuje głębię dzięki stopniowanemu efektowi bokeh - stworzonemu przy użyciu inteligentnie przeanalizowanych danych głębi. Funkcja portretu w czasie rzeczywistym wykorzystuje dwa aparaty jednocześnie, aby wykonywać portrety i zbliżenia, które naprawdę wyróżniają fotografowaną osobę i dają wrażenie głębi.

Upiększanie w czasie rzeczywistym: Upiększanie za pomocą sztucznej inteligencji rozpoznaje 365 punktów na twarzy i stosuje spersonalizowane efekty upiększania w oparciu o analizę ponad dwóch milionów możliwych poprawek. Funkcjonuje w czasie rzeczywistym i na każdym typie twarzy - niezależnie od wieku, kształtu czy tonacji cery - uzyskując bardzo naturalnie wyglądające wyniki. Doskonale działa również podczas strumieniowania na żywo.

Tryb Pro: ZenFone 5 oraz 5Z oferują także całkowitą kontrolę nad wszystkimi ustawieniami aparatu fotograficznego, w tym nad balansem bieli, ekspozycją, wyostrzaniem, wartością ISO, a także oferują imponujący zakres czasu naświetlania od 1/10 000 sekundy do 32 sekund. Dzięki obsłudze nieprzetworzonych plików RAW, nowe ZenFony będą idealnym wyborem dla użytkowników, którzy lubią maksymalnie dostosowywać swoje ujęcia za pomocą specjalistycznego oprogramowania do obróbki zdjęć.