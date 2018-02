MWC 2018: LG V30S ThinQ - smartfon z AI

LG V30S ThinQ to nowa wersja obecnego już na rynku LG V30, która została wyposażona w technologie sztucznej inteligencji zintegrowane z najczęściej używanymi funkcjami, oraz ściśle dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnych konsumentów. Firma LG wprowadziła markę ThinQ podczas targów CES 2018, aby wyróżnić swoje produkty AGD, elektronikę użytkową oraz usługi wykorzystujące możliwości AI.

Vision AI: intuicyjne fotografowanie

Vision AI obejmuje trzy nowe inteligentne funkcje aparatu: AI CAM, QLens oraz Bright Mode, które automatyzują jego działanie i pozwalają na uzyskanie wyższej jakości zdjęć - zarówno nowicjuszom, jak i doświadczonym fotografom.

AI CAM analizuje obiekty w kadrze i rekomenduje optymalny tryb tematyczny spośród ośmiu dostępnych w smartfonie: portret, jedzenie, zwierzęta, krajobraz, miasto, kwiaty, wschód słońca i zachód słońca. Poszczególne opcje poprawiają wygląd fotografowanego obiektu uwzględniając takie parametry jak kąt widzenia, kolory, odbicia światła, oświetlenie czy nasycenie barw.

QLens wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania obrazu, co pozwala skanować kody QR i znacznie zwiększa komfort zakupów on-line. Chcąc uzyskać informacje o interesującym nas przedmiocie, wystarczy sfotografować go przy użyciu funkcji QLens. W ten sposób można dowiedzieć się o sklepach internetowych oferujących go za najniższą cenę, a także o produktach podobnych do analizowanego. Dzięki QLens można również korzystać z wyszukiwania obrazów, aby wyświetlić pasujące lub podobne zdjęcia potraw, ubrań i celebrytów, a także szczegółowe informacje o charakterystycznych obiektach, takich jak budynki i pomniki.

Dzięki trybowi Bright Mode smartfon LG V30S ThinQ zapewnia jakość zdjęć wykonywanych przy słabym oświetleniu. Zamiast tradycyjnego pomiaru światła, stosowanego w większości aparatów w urządzeniach mobilnych, funkcja oparta na sztucznej inteligencji wykorzystuje specjalistyczne algorytmy, które pozwalają na wykonywanie dwukrotnie jaśniejszych zdjęć bez widocznych szumów.

Voice AI - Asystent Google

QVoice rozpoznaje ponad 50 komend głosowych, dzięki czemu pozwala na obsługiwanie najczęściej używanych funkcji nawet bez dotykania smartfona. 32 polecenia Voice AI obsługiwane przez Asystenta Google (funkcja niedostępna w języku polskim) i dostępne tylko w smartfonach LG, pozwalają na bezpośrednie włączanie najpopularniejszych funkcji bez konieczności przeglądania menu. Rozwiązanie umożliwia także sterowanie funkcjami, których nie obsługuje Asystent Google.

Design



LG V30S ThinQ jest najsmuklejszym i najlżejszym urządzeniem wśród smartfonów z ekranem o przekątnej co najmniej 6 cali. Dodatkowo, wyróżnia się również pod względem wytrzymałości i trwałości, którą potwierdzają testy przeprowadzone zgodnie z normą 14 MIL-STD 810G zatwierdzoną przez Departament Obrony USA. Smartfon LG V30S ThinQ jest oferowany w nowym kolorze New Moroccan Blue wzbogaconym o zielonkawy odcień, a LG V30S+ ThinQ jest dostępny w eleganckiej platynowo-szarej obudowie.

Cena i data premiery nie zostały podane.



Podstawowe dane techniczne:

● Chipset: Qualcomm Snapdragon 835

● Wyświetlacz: Wyświetlacz FullVision 6,0-cala 18:9 QuadHD+ (2880 x 1440 / 538 pikseli na cal)

● Pamięć:

- V30S ThinQ: 6 GB pamięci RAM / 128 GB pamięci ROM / karta microSD (maks. 2 TB)

- V30S+ ThinQ: 6 GB pamięci RAM / 256GB pamięci ROM / karta microSD (maks. 2 TB)

● Aparat:

- tylny, podwójny: 16 MP obiektyw standardowy (F1,6 / 71°) / 13 MP obiektyw szerokokątny (F1,9 / 120°)

- przedni: 13 MP obiektyw szerokokątny (f 1/2,2 / 90°)

● Funkcje sztucznej inteligencji: AI CAM / QVoice / QLens / Bright Mode / AI Haptic / Asystent Google

● Bateria: 3300 mAh

● System operacyjny: Android 8.0 Oreo

● Wymiary: 151,7 x 75,4 x 7,3mm

● Masa: 158g

● Sieć komórkowa: LTE-A 4 pasmo CA

● Interfejsy: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB typu C 2.0 (kompatybilny z 3.1)

● Kolory:

- V30S ThinQ: niebieski

- V30S+ ThinQ: platynowoszary

● Inne: Odporność na wodę i pył (stopień ochrony IP68) / zgodność z normą MIL-STD 810G / 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad / HDR10 / Google Daydream / UX 6.0+ / rozpoznawanie mowy / rozpoznawanie twarzy / czytnik linii papilarnych / funkcja Qualcomm Quick ChargeTM 3.0 Technology / ładowanie bezprzewodowe