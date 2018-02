MWC 2018: MediaPad M5 Series i MateBook X Pro

HUAWEI MediaPad M5 Series

Tablety z nowej serii MediaPad M5 to następcy serii M3. Urządzenia z ekranami o rozmiarach 8,4 oraz 10,8 cala wyposażone zostały w bardzo mocne podzespoły, a całość zamknięta jest w aluminiowych obudowach.

Huawei MediaPad M5 w wersji z 10,8-calowym ekranem posiada funkcję „Pulpit View", która usprawnia nawigację i przyspiesza pracę, dając dostęp do plików i paska zadań. Z kolei dostępne w tym modelu złącze „Pogo Pins" umożliwia podłączenie do niego klawiatury.

W przypadku obu tabletów obraz wyświetlany jest na ekranach o rozdzielczości 2K i wspierany przez technologię ClariVu 5.0 oraz inteligentne algorytmy, odpowiedzialne za ostrość i czystość obrazu. Miłośnicy filmów i melomani na pewno docenią fakt, że MediaPad M5 wyposażony jest w dwa głośniki (wersja 8,4-calowa) i aż cztery głośniki (wersja 10,8-calowa) dostarczone przez firmę Harman Kardon. Autorskie ustawienia equalizera Huawei Histen umożliwią uzyskanie dźwięku o perfekcyjnej jakości.

Huawei MediaPad M5 napędzany jest przez procesor Kirin 960. Całość nadzorowana jest przez nakładkę systemową EMUI 8.0, która gwarantuje intuicyjną i przyjazną dla użytkownika obsługę. Pojemna bateria (5.100 mAh w przypadku 8,4-calowego i 7.500 mAh w modelu 10,8 cala) wyposażona została w technologię szybkiego ładowania Huawei QuickCharge.

Seria MediaPad M5 to pierwsze na świecie tablety, których ekran został pokryty szkłem 2,5D. Dzięki temu urządzenia prezentują się niezwykle elegancko i świetnie leżą w dłoni. Tył obudowy wykonany został z aluminium. Tablety dostępne są w dwóch kolorach: Champagne Gold and Space Gray.

Premiera w marcu - ceny od 349 euro.

Huawei MateBook X Pro

Huawei MateBook X Pro wyposażony jest w 13,9-calowy dotykowy ekran FullView o rozdzielczości 3000x2000 pikseli i proporcjach 2:1.

Sercem urządzenia jest procesor Intel® Core 8. generacji (i7 lub i5) oraz karta graficzna NVIDIA GeForce MX150 z 2 GB pamięci GDDR5. Dzięki zastosowaniu takich podzespołów, MateBook X Pro jest jednym z najpotężniejszych - i jednocześnie najlżejszych - notebooków na rynku. Wyposażony został w system Dolby Atmos, dzięki któremu dźwięk dociera do odbiorcy z każdej strony w równie wysokiej jakości, niezależnie od pozycji, w jakiej znajduje się urządzenie.

Superszybki przycisk zasilania w wersji 2.0 zintegrowany został z czytnikiem linii papilarnych, co gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa zgromadzonych danych. Pozwala to jednocześnie na niezwykle szybkie uruchomienie komputera - zaledwie 7,8 sekundy w przypadku włączenia systemu od nowa i 6,6 sekundy w sytuacji przerwania trybu hibernacji.

Kolejnym udogodnieniem, szczególnie dla osób podróżujących, jest uniwersalna ładowarka zakończona wtyczką USB-C, obsługująca technologię szybkiego ładowania i pasująca zarówno do ultrabooka, jak i do smartfona. Bateria o pojemności 57,4Wh i niski pobór mocy zapewniają do 12 godzin odtwarzania wideo w Full HD, ciągłą pracę biurową przez 14 godzin lub przeglądanie stron internetowych przez nawet 15 godzin.

W Huawei MateBook X Pro zastosowana została technologia Huawei Share, dzięki której bezprzewodowe przesyłanie plików odbywa się błyskawicznie, z szybkością nawet 20 MB/s.

Tradycyjnie dla serii MateBook, ważnym elementem jest wygląd urządzenia. Aby smukłą obudowę o grubości zaledwie 14,6 mm i wadze 1,33 kg, metalowa konstrukcja została wykonana w technologii diamentowego cięcia i piaskowania. Huawei MateBook X Pro dostępny jest w dwóch kolorach: Space Gray i Mystic Silver.

Premiera w marcu - ceny od 1499 euro