MWC 2018: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6, Nokia 1 i Nokia 8110

Nokia 8 Sirocco

Zawiera zaawansowane funkcje tworzenia relacji multimedialnych, m.in. udoskonaloną opcję Dual-Sight, rozwiązania optyczne firmy ZEISS i precyzyjnie skonfigurowaną obsługę przestrzennego dźwięku. Nokia 8 Sirocco ma wyświetlacz pOLED 2K o przekątnej 5,5 cala z zaokrąglonymi krawędziami, zajmujący całą szerokość obudowy. Jego grubość na krawędzi wynosi zaledwie 2 mm. Dzięki mniejszej ramce i profilowanej, zaokrąglonej obudowie udało się uzyskać kompaktowy wygląd urządzenia.

Wykonana ze stali nierdzewnej rama smartfonu jest 2,5 razy mocniejsza, niż aluminium serii 6000, a ekran ze szkła 3D Corning Gorilla Glass 5 jest wystarczająco wytrzymały aby sprostać codziennym uderzeniom. Smartfon jest wywarzony i umożliwia pewny chwyt dzięki ramie polerowanej podwójnie za pomocą diamentowych narzędzi.

Dwa aparaty z tyłu, wyposażone w optykę firmy ZEISS ma szerokokątny aparat główny z matrycą o rozdzielczości 13 MP, oferuje dwukrotny zoom optyczny. W trybie Pro Camera użytkownik ma pełną kontrolę nad każdym wykonywanym zdjęciem.

Smartfon Nokia 8 Sirocco będzie dostępny na początku kwietnia. Średnia rynkowa cena detaliczna wyniesie 749 EUR (bez podatków i subsydiów).

Nokia 7 Plus

Ulepszona funkcja Dual-Sight i podwójna matryca z optyką firmy ZEISS umożliwiają wykorzystanie czułego aparatu głównego o rozdzielczości 12 MP, doskonale funkcjonującego zarówno przy słabym, jak i bardzo jasnym oświetleniu, oraz dodatkowego aparatu o rozdzielczości 13 MP z dwukrotnym zoomem optycznym.

Aby wydłużyć czas korzystania ze smartfonu, Nokia 7 Plus została wyposażona w potężną platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 660. Jest ona zoptymalizowana i zintegrowana tak, aby zapewniać maksymalną wydajność i długość pracy baterii, nawet podczas tworzenia relacji video na żywo w trybie #Bothie na Facebooku czy YouTube. Bateria ma pojemności 3800 mAh.

Wyświetlacz ma format 18:9 Full HD+ o przekątnej 6 cali smartfon Nokia 7 Plus.

Nokia 7 Plus będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych (czarny/miedziany i biały/miedziany) już na początku kwietnia. Jej średnia cena detaliczna wyniesie 399 EUR (bez podatków i subsydiów)Nowy smartfon Nokia 6: nasz nagradzany model stał się jeszcze lepszy

Nokia 6

Jest o 60 proc. szybszy od poprzedniej wersji, która zyskała uznanie w rankingach branżowych. Udoskonalone zostały funkcje Dual-Sight, rozwiązania optyczne firmy ZEISS i funkcja szybkiego ładowania przez złącze USB-C. Zainstalowany jest na nim czysty, bezpieczny i aktualny system Android Oreo.

Poprzedni model zyskał uznanie dzięki precyzji wykonania, w przypadku nowego smartfonu Nokia 6 jest podobnie. Konstrukcję wzbogacono o korpus wykonany z jednego bloku aluminium serii 6000, poddanego 11-godzinnemu procesowi dwuetapowego anodowania i polerowania.

Urządzenie będzie dostępne w trzech, dwukolorowych wersjach: czarn0miedzianym, białosrebrnym i granatowo-złotym) oraz w dwóch konfiguracjach: 3GB RAM/32GB ROM dostępne na początku kwietnia oraz 4GB RAM/64GB ROM, które wejdzie do sprzedaży w późniejszym terminie. Jego średnia cena detaliczna wyniesie 279 EUR (bez podatków i subsydiów).

Nokia 1

Oferowane urządzenie ma zainstalowany system operacyjny Android Oreo (edycja Go), czyli wersję systemu Android zoptymalizowaną pod kątem urządzeń o pamięci RAM nie większej niż 1 GB. Smartfon Nokia 1 zaprojektowano z myślą o płynności i szybkości działania. Użytkownicy mają pełen dostęp do sklepu Google Play Store, zatem mogą znaleźć ulubione aplikacje, takie jak WhatsApp, Facebook i Instagram czy aplikacje do bankowości mobilnej, a także aplikacje zoptymalizowane dla wersji Android Oreo (Go edition).

Nowoczesna obudowa smartfonu Nokia 1 zawiera charakterystyczny „uśmiech", a użytkownik może dokonać zmiany wyglądu urządzenia z wykorzystaniem popularnych wymiennych obudów Xpress-on, dostępnych w wielu ciekawych kolorach. Wymiana obudowy zajmuje kilka sekund i pozwala każdemu użytkownikowi nadać swojemu telefonowi wyjątkowy wygląd. Wymienne obudowy skonstruowano z taką samą precyzją i dbałością o szczegóły, jak oryginalną obudowę urządzenia. Poliwęglanowa obudowa w dwóch odcieniach kolorystycznych wyróżnia się wytrzymałością, a dzięki solidnej konstrukcji doskonale sprawdzi się podczas codziennego użytkowania telefonu.

Fani z całego świata będą mogli zakupić smartfon Nokia 1 w dwóch kolorach - Czerwonym i Granatowym - już na początku kwietnia. Średnia cena detaliczna wyniesie $85 (bez podatków i subsydiów). Obudowy Xpress-on w kolorach Błękitny, Szary, Żółty i Różowy będą sprzedawane oddzielnie w cenie $7,99.

Nokia 8110 w nowym wcieleniu

Nowy telefon będzie kolejnym wcieleniem legendarnego modelu Nokia 8110. Wyposażone w funkcje komunikacji 4G urządzenie będzie mieć charakterystyczny wygięty kształt i przesuwaną klapkę. To okazja, by odłączyć się od sieci, odpocząć i zaznać nieco rozrywki ze świadomością, że wszystkie podstawowe funkcje smartfona są w każdej chwili dostępne.

Nokia 8110 umożliwia realizowanie połączeń VoLTE najwyższej jakości. To idealny produkt dla każdego, kto chce mieć klasyczny telefon klasy feature phone z funkcjami 4G lub drugi telefon z podstawowymi funkcjami. Telefon posiada dostęp do sklepu z aplikacjami i takich programów jak Google Assistant, Google Maps, Google Search, Facebook i Twitter oraz możliwość wysyłania i odbierania maili, importowania kontaktów i synchronizacji kalendarzy Outlook i Gmail. Wraz z telefonem dostarczana jest nowa wersja gry Snake!

Użytkownicy mają do wyboru dwa interesujące kolory: czarny i żółty. Smartfon Nokia 8110 będzie dostępny od maja, a jego średnia cena detaliczna wyniesie 79 EUR (bez podatków i subsydiów)