MWC 2019: OPPO z telefonem 5G i zoomem optycznym x10

Podczas konferencji, piąty największy producent smartfonów na świecie, który zadebiutował w Polsce 31 stycznia, przedstawił szereg innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na rozwój technologii mobilnych jeszcze w tym roku. Rewolucyjne osiągnięcia w dziedzinie 5G oraz pierwszy na świecie potrójny moduł aparatu z 10-krotnym, bezstratnym zoomem.

5G oferuje niespotykaną dotąd łączność oraz nieograniczone możliwości dla kreatywności i wyobraźni - to przyszłość rynku telefonów komórkowych. Ogłoszony dziś 5G Landing Project oraz pierwszy smartfon OPPO z technologią 5G stanowią kolejny krok w tym właśnie kierunku. To inicjatywa opierająca się na współpracy pomiędzy OPPO a firmami telekomunikacyjnymi - Swisscom, Telstra, Optus oraz działaniach z potencjalnymi partnerami takimi jak SingTel. Takie podejście ma pozwolić OPPO stać się jednym z pierwszych producentów telefonów komórkowych, który zaoferuje klientom nie tylko smartfon z technologią 5G, ale także dostęp do sieci 5G (na całym świecie) jeszcze w tym roku.

Chińska firma przygotowuje się do nadejścia ery 5G już od 2015 roku, inwestując oraz rozwijając technologię i design w celu stworzenia odpowiedniego urządzenia. Celem marki jest stworzenie smartfona, który pozwoli na korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw technologii 5G, jednocześnie zapewniając szerokie możliwości i funkcjonalność. Wygląda na to, że długo wyczekiwany model z 5G zupełnie odmieni życie konsumentów, dzięki takim rozwiązaniom jak wideorozmowy 3D, granie w chmurze oraz w trybie multiplayer z wykorzystaniem AR/VR czy możliwość pobierania/wysyłania/odtwarzania w chmurze filmów w jakości 4K i 8K. Technologia pozwoli także m.in. robić zakupy i poruszać się po sklepie w rozszerzonej rzeczywistości, a także umożliwi dostęp do immersyjnej rozrywki z każdego miejsca na świecie.

Podczas wydarzenia OPPO zaprezentowało pierwszy na rynku potrójny moduł aparatu z 10-krotnym zoomem, dający możliwość wykonywania profesjonalnych zdjęć bez utraty na jakości.

Przedstawione rozwiązanie to zupełnie nowa technologia stworzona dzięki wykorzystaniu rewolucyjnego pod względem konstrukcyjnym modułu aparatu składającego się z teleobiektywu, obiektywu ultraszerokokątnego oraz głównego aparatu. Co więcej, zastosowanie optycznej stabilizacji obrazu (Optical Image Stabilization, OIS) zarówno w kamerze głównej jak i teleobiektywie pozwoliło zapewnić lepsze przeciwdziałanie wstrząsom, dzięki czemu użytkownicy mogą zbliżyć się do otaczającego ich świata i nie przegapić nawet najmniejszego szczegółu.

Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję zobaczyć potencjalne zastosowania i funkcje, którymi będą mogli cieszyć się użytkownicy technologii 5G (np. rozmowy hologramowe czy zakupy w rozszerzonej rzeczywistości), a także poznać niezwykłe możliwości aparatu z 10-krotnym, bezstratnym zoomem.