MWC 2019: Prezentacja LG G8 i LG V50 ThinQ

LG G8ThinQ jest pierwszym na świecie smartfonem wyposażonym w zaawansowaną funkcję identyfikacji użytkownika w oparciu o unikalną budowę naczyń krwionośnych dłoni - Hand ID. Taki sposób zabezpieczenia telefonu możliwy jest dzięki aparatowi Z Camera z czujnikiem obrazu ToF oraz czujnikowi podczerwieni. Metoda ta zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż standardowy czujnik linii papilarnych - tak przynajmniej twierdzi producent. Czujniki analizują kształt, rozmiar oraz inne unikalne cechy naczyń krwionośnych dłoni. Aby odblokować smartfon LG G8ThinQ, wystarczy na ułamek sekundy przed obiektywem przedniego aparatu ustawić dłoń (którą wcześniej użytkownik zarejestrował). Zaawansowany aparat Z Camera pozwala też na wykonywanie unikalnych zdjęć selfie z wykorzystaniem trybu portretowego. Z Camera analizuje promieniowanie podczerwone odbite od obiektów i na tej podstawie oblicza głębie fotografowanej sceny.

Sposób ten jest dużo szybszy i dokładniejszy niż tradycyjne czujniki obrazu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest kontrola głębi podczas filmowania (Video Depth Control) oraz rozpoznawanie twarzy Face Unlock. Dzięki technologii ToF aparat Z Camera widzi obiekty przestrzennie, a na ocenę odległości nie ma wpływu światło z zewnętrznych źródeł. Co więcej, ze względu na analizowanie głębi nie można oszukać funkcji Face Unlock ustawiając przed obiektywem zdjęcie twarzy. Różnorodność wykorzystanych metod identyfikacji w oparciu o cechy biometryczne sprawia, że urządzenie od LG daje użytkownikowi do wyboru więcej bezpiecznych rozwiązań niż jakikolwiek inny producent.

Sterowanie gestami

Ponadto, aparat Z Camera pozwolił na zaimplementowanie funkcji rozpoznawania gestów Air Motion, która znacznie zwiększa komfort użytkowania smartfona. Dzięki niej, użytkownicy mogą odbierać i kończyć połączenia telefoniczne, wykonywać zrzuty ekranu, przełączać się między aplikacjami lub regulować głośność bez dotykania urządzenia - co jest szczególnie wygodne podczas jazdy samochodem. Do obsługiwania funkcji smartfona LG G8ThinQ wystarczają proste gesty, takie jak wskazanie palcem, czy przesunięcie dłoni. Funkcja ta przyda się aktywnym użytkownikom, którzy pływają lub noszą rękawiczki. W przeciwieństwie do istniejących kamer, które są w stanie odróżnić tylko obiekt od tła, przednia kamera LG G8 ThinQ mierzy odległość między obiektem a kamerą, kontrolując intensywność rozmycia tła do 256 poziomów. Dzięki matrycy o rozmiarze 1,22μm (o około 10 procent większemu niż w LG V40 ThinQ), LG G8 ThinQ może generować znacznie ostrzejszy obraz z jeszcze szybszą funkcją Auto Focus.

W LG G8 ThinQ debiutuje zupełnie nowa funkcja Portretu Video. Dzięki niej użytkownik będzie mógł kontrolować intensywność rozmycia tła podczas filmowania przednim aparatem. Analizując dystans oraz głębię sceny za pomocą technologii FOV użytkownik jest w stanie nagrać film z zaznaczeniem głębi dwóch planów.

Ekran OLED w serii G

Oprócz wyjątkowego aparatu, smartfon LG G8ThinQ wyróżnia się też wyposażeniem multimedialnym, ponieważ jest pierwszym modelem z serii G wyposażonym w wyświetlacz OLED. Duży ekran FullVision QHD+ ma przekątną 6,1 cala i gęstość pikseli 564 ppi gwarantującą niesamowite bogactwo detali. Ponadto, funkcja AI Display optymalizuje nasycenie barw oraz jasność odpowiednio do warunków otoczenia i w ten sposób zapobiega zmęczeniu wzroku.

Jakość dźwięku

Najwyższa jakość dźwięku jest standardem w smartfonach LG. Pod tym względem model LG G8ThinQ nie stanowi wyjątku, i jest wyposażony w wielbiący niskie tony głośnik Boombox, który wspiera również dźwięk stereo. W smartfonie zastosowano system DTS:X, umożliwiający odtwarzanie realistycznych efektów dźwięku przestrzennego oraz 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad DAC gwarantujący niezrównane bogactwo dźwiękowych detali. LG G8ThinQ obsługuje też technologię MQA (Master Quality Authenticated) umożliwiającą streaming dźwięku o bardzo wysokiej jakości. Dostrojony we współpracy z firmą Meridian Audio model LG G8ThinQ znakomicie wpisuje się w tradycję smartfonów LG zapewniających znakomite wrażenia audio.

LG G8s

Do rodziny flagowców LG dołącza również LG G8s ThinQ, wyposażony w 6,2-calowy ekran OLED. Smartfon posiada 3 główne aparaty, a w nich dedykowany tryb nocny i technologia HDR sprawiają, że urządzenie jest znakomitym wyborem do tworzenia treści multimedialnych. Aparat Z Camera dzięki innowacyjnej technologii Hand ID pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa przy odblokowywaniu telefonu. Funkcja Air Motion, możliwość precyzyjnej oceny głębi ostrości oraz głośniki stereofoniczne dopełniają smartfon, który z pewnością spodoba się klientom poszukującym jakości LG G8 w konkurencyjnej cenie. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 855. A całość zasilana baterią o pojemności 3350mAh.

Daty premier i ceny nie zostały podane

LG V50

Pierwszy smartfon 5G firmy LG jest wyposażony w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform z modemem Snapdragon X50 oraz specjalnie zoptymalizowanym przez LG oprogramowaniem, które pozwala na uzyskanie dużej mocy obliczeniowej potrzebnej do obsługiwania technologii 5G. W smartfonie znajduje się bateria o pojemności 4000 mAh, o 20 procent większej niż w modelu V40ThinQ oraz nowy system chłodzenia z komorą parową, który skuteczniej niż konwencjonalne ciepło wody obniża temperaturę wewnętrzną nawet podczas pracy wielozadaniowej.

Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku i możliwie najniższe opóźnienie w przesyłaniu sygnału audio smartfon wspiera kodek Qualcomm aptX i aptX HD. Wyświetlacz zamontowany w urządzeniu to OLED FullVision QHD+ o formacie 19.5:9 i przekątnej 6,4 cala. W smartfonie LG 5G zastosowano innowacje w dziedzinie rejestracji obrazu. Z myślą o nagrywaniu video, firma LG wyposażyła przedni oraz tylny aparat w funkcję kontroli nad głębią Video Depth Control, która gwarantuje utrzymanie ostrości ruchomych obiektów. Dzięki technologii Dual FOV, analizującej odległość oraz głębię, rejestrowany obraz jest w pełni zgodny z widzianym przez użytkownika, co pozwala na staranne komponowanie scen i nagrywanie filmów w profesjonalnym stylu.

Smartfon LG V50ThinQ 5G ma 8,3 mm grubości oraz waży 183 g. Nowy model z serii V ma też całkowicie gładki profil, ponieważ obiektyw tylnego aparatu jest całkowicie zrównany z obudową smartfona. Atrakcyjny wygląd nie został okupiony zmniejszeniem wytrzymałości urządzenia - LG V50ThinQ 5G, który tak jak poprzednie modele z serii V spełnia wymagania amerykańskich norm wojskowych MIL-STD 810G.

Przygotowując się do wprowadzenia swojego pierwszego smartfona 5G firma LG nawiązała współpracę z 10 głównymi operatorami komórkowymi, między innymi z USA, Korei Południowej, Australii i kilku krajów Europy, którzy w tym roku udostępnią sieć 5G.

Podwójny ekran

Chcąc zapewnić nowy poziom wygody użytkowania swojego pierwszego smartfona 5G, firma LG opracowała dodatkowy ekran będący opcjonalnym wyposażeniem modelu LG V50ThinQ 5G. Moduł dodatkowego ekranu pełni dodatkowo funkcję futerału i pozwala użytkownikom smartfona LG V50ThinQ 5G na korzystanie z drugiego 6,2-calowego wyświetlacza OLED, który ułatwia oglądanie multimediów i pracę wielozadaniową.

Dodatkowy ekran oraz wyświetlacz smartfona LG V50ThinQ 5G mogą być używane niezależnie, co przekłada się na wiele interesujących możliwości. Na przykład, użytkownicy mogą na jednym ekranie oglądać film, a na drugim przeglądać informacje o nim w bazie IMDb.

Cztery aplikacje uruchomione jednocześnie

Gdy jest podłączony moduł z dodatkowym ekranem, na wyświetlaczu smartfona LG V50ThinQ 5G pojawia się specjalna ikona służąca do włączania drugiego wyświetlacza oraz wygodne przełączanie między obydwoma ekranami. Ponadto, korzystając z funkcji obsługi kilku okiem można podzielić każdy z ekranów na dwie części, tak aby jednocześnie korzystać z czterech różnych aplikacji.

W wybranych grach dodatkowy ekran może pełnić funkcję dedykowanego kontrolera, dzięki któremu kciuki użytkownika nie przesłaniają już akcji na ekranie. Dodatkowy ekran, który można ustawić pod wygodnym kątem, 104 lub 180 stopni, jest zasilany z baterii smartfona, dzięki czemu nie wymaga oddzielnego ładowania.

Cena i data premiery nie zostały podane.

Podstawowe dane techniczne:

LG V50 ThinQ 5G

· Procesor: Qualcomm® SnapdragonTM 855 z modemem 5G Snapdragon X50

· Wyświetlacz: Wyświetlacz OLED FullVision 6,4-cala 19,5:9 QHD+ (3120 x 1440 / 538 pikseli na cal)

· Pamięć: 6GB pamięci RAM / 128GB pamięci wewnętrznej / karta microSD (maks. 2 TB)

· Aparat:

- Tylny 16 MP z obiektywem szerokokątnym (F1,9 / 1,0 μm / 107˚)

12 MP z obiektywem standardowym (f/1,5 / 1,4 μm / 78˚)

12 MP z teleobiektywem (f/2,4 / 1,0 μm / 47˚)

- Przedni 8 MP z obiektywem standardowym (f/1,9 / 1,12 μm / 80˚)

5 MP z obiektywem szerokokątnym (f/2,4 / 1,0 μm / 90˚)

· Bateria: 4000 mAh

· System operacyjny: Android 9.0 Pie

· Wymiary: 159,2 x 76,1 x 8,3mm

· Masa: 183g

· Sieć komórkowa: 3G / 4G LTE-A / 5G

· Łączność: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC /

USB typu-C (kompatybilne z USB 3.1)

· Kolory: Astro Black (czarny)

· Inne: Szerokopasmowe głośniki stereofoniczne / głośnik Boombox / AI CAM / Google Lens / Asystent Google / rozpoznawanie mowy z dużej odległości / 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad / system dźwięku przestrzennego DTS:X / kategoria ochronna IP68 - odporność na wodę i pył / HDR10 / / rozpoznawanie twarzy / czujnik linii papilarnych / szybkie ładowanie Qualcomm® Quick ChargeTM 3.0 / zgodność z normą MIL-STD-810G / radio FM

Dodatkowy ekran do smartfona LG V50 ThinQ 5G

· Wyświetlacz: OLED 6,2-cala FHD+ (2160 x 1080)

· Wymiary: 161,6 x 83,4 x 15,5 mm

· Masa: 131g

· Rodzaj styków: Pogo Pin (3)

· Kolory: Aurora Black (Czarny)

LG G8 ThinQ

· Procesor: Qualcomm® SnapdragonTM 855 Mobile Platform

· Wyświetlacz: Wyświetlacz OLED FullVision 6,1-cala 19,5:9 QHD+ (3120 x 1440 / 564 piksele na cal)

· Pamięć: 6GB pamięci RAM / 128GB pamięci wewnętrznej / karta microSD (maks. 2 TB)

· Aparat:*

- Tylny 16 MP z obiektywem szerokokątnym (F1,9 / 1,0 μm / 107˚)

12 MP z obiektywem standardowym (f/1,5 / 1,4 μm / 78˚)

12 MP z teleobiektywem (f/2,4 / 1,0 μm / 45˚)

- Przedni 8 MP z obiektywem standardowym (f/1,7 / 1,22 μm / 80˚ z funkcją Auto Focus)

Aparat Z Camera (z czujnikiem ToF)

· Bateria: 3500 mAh

· System operacyjny: Android 9.0 Pie

· Wymiary: 151,9 x 71,8 x 8,4 mm

· Masa: 167g

· Sieć komórkowa: 3G / 4G LTE-A

· Łączność: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC /

USB typu-C (kompatybilne z USB 3.1)

· Zabezpieczenia biometryczne: rozpoznawanie dłoni Hand ID / rozpoznawanie twarzy Face Unlock / czujnik linii papilarnych

· Kolory: Carmine Red (czerwony) / New Aurora Black (czarny) / New Moroccan Blue (niebieski)

· Inne: Air Motion / głośnik Boombox + stereofoniczny głośnik Crystal Sound OLED / AI CAM / Google Lens / Asystent Google / rozpoznawanie mowy z dużej odległości / 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad / system dźwięku przestrzennego DTS:X / kategoria ochronna IP68 - odporność na wodę i pył / HDR10 / szybkie ładowanie Qualcomm® Quick ChargeTM 3.0 / zgodność z normą MIL-STD 810G / radio FM

LG G8sThinQ

· Procesor: Qualcomm® SnapdragonTM 855 Mobile Platform

· Ekran: 6.2-inch 18.7:9 FHD+ OLED FullVision (2248 x 1080)

· Pamięć: 6GB RAM / 64GB lub 128GB pamięci wewnętrznej

· Aparat:

- Tylny 13MP Szeroki

12MP Standardowy

12MP Teleobiektyw

- Przedni 8MP Standardowy

Z Camera (ToF Technology)

· Bateria: 3350mAh

· Inne: Hand ID / Face Unlock / Air Motion / Głośniki Stereo