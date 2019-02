MWC 2019: Sony Mobile ma trzy smartfony z ekranami 21:9

XPERIA 10, XPERIA 10 PLUS

Xperia 10 i 10 Plus to przede wszystkim panoramiczny wyświetlacz 21:9 Full HD+, standard wcześniej nie do znalezienia w telefonach. Urządzenia mają 6-calowy wyświetlacz w Xperii 10 i 6,5-calowym w Xperii 10 Plus. Taki a nie inny format ekranu ułatwia multitasking, czyli korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie i pozwala przy tym zachować wygodny rozmiar obu okien. Użytkownik może na przykład oglądać ulubiony film albo przeglądać mapy, pisząc jednocześnie SMS-y lub e-maile i nie musi przełączać widoku pomiędzy dwiema aplikacjami. Używanie dwóch aplikacji w tym samym czasie nigdy nie było łatwiejsze! Oba smartfony zabezpieczone są szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Xperia 10 i Xperia 10 Plus pozwala nagrywać wideo w formacie 21:9 i rozdzielczości 4K, czyli tak, jak robią to filmowcy. Można wybierać format i na przykład użyć proporcji 21:9, aby wypełnić cały panoramiczny ekran urządzenia lub też użyć formatu 1:1, aby zrobić zdjęcie na Instagram.

Urządzenia mają podwójne aparaty - w Xperii 10 (13MP+5MP) i Xperii 10 Plus (12MP+8MP). Optyczny zoom 2X**, dostępny tylko w Xperii 10 Plus, pozwoli przybliżyć się do fotografowanej akcji.

Omawiane modele wykorzystują zaawansowaną technologię dźwięku, High-Resolution Audio od Sony oraz technologię LDAC, dzięki którym można słuchać muzyki w najczystszej i najprawdziwszej postaci, nawet bezprzewodowo.

Xperię 10 wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 630 i baterię 2870 mAh. Smartfon dostępny jest w kolorach: granatowym, czarnym, srebrnym i różowym.

Xperia 10 Plus pracuje z wykorzystaniem procesora Qualcomm Snapdragon 636 i baterię 3000 mAh. Dostępna jest w kolorach: granatowym, czarnym, srebrnym i złotym. Na rynek trafią modele z 2 i 3GB pamięci RAM.

Dostępność

Telefony zadebiutują z systemem Android 9.0 Pie i będą dostępne w Polsce od 25 lutego 2019 roku, w wersji z podwójną kartą SIM i w cenie orientacyjnej 1499 zł oraz 1899 zł.

XPERIA 1

Kluczowa nowość w tym modelu to wyświetlacz 21:9 CinemaWide 6.5" 4K HDR OLED - żaden inny telefon na świecie nie ma tak zaawansowanego wyświetlacza w formacie 21:9. Nic dziwnego, skoro tylko Sony Mobile zdecydowało się na wprowadzenie tego formatu. Xperia 1 zapewnia proporcje obrazu kinowego i wierne odwzorowanie kolorów, dzięki czemu oglądany film jest w pełni zgodny z pierwotnymi zamiarami twórców.

Wyjątkowy wyświetlacz w formacie 21:9 zapewnia większą powierzchnię ekranu i jest idealny do używania dwóch aplikacji jednocześnie, dzięki czemu użytkownik może widzieć i robić znacznie więcej niż dotychczas. Wyświetlacz można podzielić w łatwy sposób z poziomu funkcji Side sense, wykorzystując asystenta głosowego lub klikając w dedykowaną aplikacją na ekranie głównym urządzenia.

Xperia 1 ma 10-bitową głębię tonalną z niezliczoną ilością kolorów, która gwarantuje możliwość wyświetlania ogromnej palety przejść tonalnych. Xperia 1 pozwala zobaczyć głębsze odcienie czerni i sprawia, że kolory wyglądają bardziej naturalnie. Inspirowany reprodukcją kolorów znaną z telewizorów Master od Sony, monitora używanego w największych hollywoodzkich studiach, nasz wyświetlacz posiada tzw. Tryb Kreatora (Creator mode), na którym zobaczymy filmy z dokładnością kolorystyczną odzwierciedlająca zamiary twórców.

Panoramiczny wyświetlacz w formacie 21:9 zapewnia głębszy, niezakłócony widok całej gry, a Tryb Gracza poprawia wydajność i blokuje niechciane powiadomienia, pozwalając jednocześnie nagrywać przebieg gry i wyszukiwać wskazówki w Internecie.

Xperia 1 to pierwszy model Sony Mobile z potrójnym aparatem (12MP): szerokokątny obiektyw 16mm do panoramicznych pejzaży, wielofunkcyjny obiektyw 26mm oraz teleobiektyw 52mm (ekwiwalent dla 35mm).

Omawiany telefon korzysta z dziedzictwa Sony ALPHA α, systemu aparatów z wymienną optyką, w postaci procesora obrazu dla urządzeń mobilnych BIONZ X. Dedykowany algorytm wykorzystuje pierwszy na świecie system Eye AF (Auto Focus wykrywający oko) w smartfonie, aby ostrość była dokładnie ustawiona na oko. Pozwala również wykonać serię zdjęć do 10 klatek na sekundę z możliwością śledzenia AF/AE (Auto Focus i Auto Exposure), aby precyzyjnie ustawić ostrość i optymalną ekspozycję.

Xperią 1 ma jasny obiektyw F1.6 i matrycę o dużym rozmiarze pojedynczego piksela 1.4μm i podwójnej fotodiodzie 2PD. W ten sposób nawet obiekty w pełnym ruchu nie będą rozmazane, podczas gdy redukcja zakłóceń obrazu na surowych plikach RAW pomoże w uzyskaniu pięknych zdjęć bez cyfrowych szumów.

W środku znajdziemy flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 855. Oferuje on szybką technologię transmisji danych Gigabit LTE, procesor szybszy o nawet 25% i grafikę o 40% w porównaniu do poprzednich wersji oraz Snapdragon Elite Gaming, umożliwiający swobodne korzystanie z aplikacji i gier intensywnie obciążających procesor. Bateria w tym modelu ma pojemność 3330 mAh.

Dostępność:

Xperia 1 z systemem Android 9 Pie i będzie dostępna w Polsce pod koniec wiosny 2019 roku.