MWC 2019: Trzy nowe smartfony marki Alcatel

Alcatel 3

Alcatel 3 ma wyświetlacz TCL Super Full View 5,9" 19.5:9 HD+. Ekran ten urozmaicony jest niewielkim wcięciem, a jego stosunek powierzchni do reszty frontu wynosi 88 procent. Sercem tego smartfona jest ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon, który wspierany jest przez nawet 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB przestrzeni na pliki i aplikacje (możliwość rozbudowy przez MicroSD). Obecność baterii wynosi 3500 mAh.

Główny aparat składa się z dwóch sensorów 13 i 5 Mpix z możliwością uzyskania efektu bokeh w czasie rzeczywistym. Na froncie znalazła się natomiast kamera do selfie i wideorozmów 8 Mpix. Podwójny aparat sprawdza się do fotografii portretowych i wyposażony został w opcję zmiany punktu wyostrzenia nawet po wykonaniu zdjęcia. W domyślnej aplikacji aparatu zintegrowana została funkcja Google Lens, która pomaga rozpoznać wszystko, co pojawi się przed obiektywem i poznać otaczający świat lepiej. Technologia Face Key zapewnia ochronę i natychmiastowy dostęp, za sprawą szybkiego skanu twarzy.

W Alcatelu 3 znalazła się również opcja animowanych emoji z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, które w zabawny sposób uatrakcyjnią komunikację z rodziną i przyjaciółmi.

Alcatel 3 dostępny będzie w Polsce na przełomie maja i kwietnia, ceny sugerowane dla rynków europejskich, to 159 euro za wersję 3+32 GB i 189 euro w wariancie 4+64 GB. Model ten dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: Czarny gradient oraz Niebiesko-fioletowy gradient.

Alcatel 3L

Przygotowany przez TCL, 5,9-calowy panel HD+ Super Full View z mini wcięciem oraz stosunkiem powierzchni do pozostałej części frontu na poziomie 88 procent - tak można opisać jego ekran, wykonany ze szkła hartowanego 2.5 D. Za szybkość działania odpowiada czterordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon z akumulatorem 3500 mAh.

Podobnie do Alcatela 3, również model 3L wyposażono w aparat główny 13+5 Mpix oraz frontowy 8 Mpix. Także tutaj znalazły się algorytmy sztucznej inteligencji, efekt bokeh w czasie rzeczywistym oraz możliwość zmiany punktu ostrości na wykonanym już zdjęciu. Fotograficzne możliwości tego modelu będą cieszyć użytkownika w równym stopniu, co w przypadku bardziej zaawansowanego modelu. Alcatel 3L oparty został na systemie AndroidTM 8.1 Oreo, gwarantowana jest jednak aktualizacja do najnowszej wersji Android 9.0 Pie już w drugim kwartale 2019.

Alcatel 3L pojawi się w sprzedaży w Polsce na przełomie kwietnia i maja. Sugerowana cena detaliczna dla rynków europejskich to 139 euro. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Antracytowa czerń oraz Metaliczny niebieski.

Alcatel 1S

Na ten smartfon składają się takie element, jak najnowszy Android 9.0 Pie, nowoczesny ośmierdzeniowy procesor, a także przygotowany przez TCL wyświetlacz 5,5" 18:9 HD+ Full View, jest tu również 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB przestrzeni na pliki i aplikacje, z możliwością rozszerzenia z wykorzystaniem kart MicroSD. Za odpowiedni czas działania na pojedynczym ładowaniu odpowiada wydajna bateria o pojemności 3060 mAh.

Na tylnym panelu Alcatela 1S umieszczono podwójny aparat 13+2 Mpix z możliwością uzyskania efektu bokeh w czasie rzeczywistym, a także algorytmami sztucznej inteligencji. Specyfikacja tego modelu uzupełniona została również o czytnik linii papilarnych i system rozpoznawania twarzy Face Key.

Tegoroczna edycja smartfonów Alcatel serii 1 pojawi się na półkach polskich sklepów już na przełomie kwietnia i maja. Sugerowana cena detaliczna Alcatela 1S dla rynków europejskich to 109 euro. Smartfon dostępny będzie w kolorach: czarnym, niebieski, różanym oraz złotym.