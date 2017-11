MacBook i MacBook Pro z przenośnymi ładowarkami USB-C od mophie

Pojemność Powerstation USB-C XXL to 19,500mAh. To wystarczająco dużo energii, aby co najmniej raz naładować do pełna baterię urządzenia MacBook. Powerbank wyposażony jest w wyjścia USB-C i USB-A. Poza tym urządzenie wyróżnia się miękkim materiałem, z którego wykonano jego obudowę. Zapewnia to nowoczesny wygląd oraz wygodę korzystania z tej stacji ładującej.

Port USB-C obsługuje technologię USB-PD, która pozwala szybko ładować laptopy z wejściami USB-C. Prędkość ładowania dochodzić może do 30 watów. Dzięki dwóm portom możliwe jest również ładowanie baterii w dwóch urządzeniach jednocześnie - np. iPhone i MacBook.

Specyfikacja techniczna stacji ładującej USB-C XXL:

· Dodatkowy port wyjściowy USB-A o napięciu 5V/2.4A

· Funkcję urządzenia można kontrolować przy użyciu jednego przycisku (USB-C input/USB output)

· Port USB-C domyślnie ustawiony jest w trybie ładowania urządzenia

· Diod LED wskazuje aktualny tryb pracy urządzenia

· Chipset Cypress CCG2

· Ładowanie przez port USB-C na USB-A

Produkt jest dostępny w sklepach Apple, Apple.com oraz mophie.com w cenie około 630 pln.