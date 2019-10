Macki będą pracować pod kontrolą procesorów Apple'a

Według ostatniego raportu agencji Bloomberg, Apple już od jakiegoś czasu poważnie przymierza się do produkcji własnego procesora opartego na architekturze ARM. Autorska technologia miałaby napędzać komputery z serii Mac.



Wygląda na to, że rozstanie Apple'a z Intelem może nastąpić już w 2020 roku. Prace nad własnymi jednostkami są już prawdopodobnie na bardzo zaawansowanym etapie. CEO firmy, Tim Cook, podkreślał, że firma chciałaby „mieć i kontrolować najważniejsze technologie wykorzystywane w produktach Apple'a".



Na ten moment działania koncern z Cupertino – pomimo tego, że jest jednym z najbogatszych technologicznych graczy –wciąż mocno zależy od współpracy z innymi firmami. Wystarczy spojrzeć na chipy i ekrany do iPhone'ów czy iPadów produkowane głównie przez Samsunga. Firma ma też na swoim koncie współpracę z innymi gigantami: Microsoftem, IBM oraz Motorolą.



Obok planowanego na przyszły rok zestawu AR, iPhone'a zgodnego ze standardem 5G i monitorującego sen Apple Watcha, zerwanie powiązań z Intelem wydaje się jednym z najważniejszych kroków, jakie planuje zrobić firma. Będzie to krok dość rewolucyjny, bo CPU Intela są montowane w sprzętach Apple'a od 2006 roku, kiedy to zastąpiły jednostki firmy PowerPC.

fot. Apple