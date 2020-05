Majowa aktualizacja Windowsa 10

Sprawdź aktualizacje

Podobnie jak przy poprzednich nowych wersjach systemu Windows 10, także i teraz Microsoft uznał, że użytkownicy samodzielnie będą decydować, kiedy chcą pobrać aktualizację. Z tego powodu posiadacze Windowsa 10 w wersjach 1903 i 1909 na początku będą mogli to zrobić tylko poprzez wejście do Windows Update i wybranie takiej opcji. Z czasem aktualizacja trafi zapewne do wszystkich.

Wraz z majową aktualizacją rozpoczyna się 18-miesięczny okres wsparcia technicznego. Administratorom IT Microsoft zaleca rozpoczęcie ukierunkowanych wdrożeń w celu sprawdzenia, czy aplikacje, urządzenia i infrastruktura używane przez organizację działają zgodnie z oczekiwaniami dzięki nowej wersji i funkcjom.

Windows 10 2004, inaczej nazywany 20H1, jest już możliwy do wykorzystania za pośrednictwem WSUS, Windows Update for Business oraz Centrum usług licencjonowania zbiorowego (VLSC).

Zainstaluj nową wersję

Klienci, którzy chcieliby zainstalować tę najnowszą wersję, muszą wykonać kilka prostych kroków. Należy kolejno wybrać: Otwórz ustawienia Windows Update (Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update), Sprawdź aktualizacje oraz (po pojawieniu się aktualizacji) Pobierz i zainstaluj.

Uwaga: Pobierz i zainstaluj może nie być widoczne na konkretnym urządzeniu. Microsoft w niektórych przypadkach bowiem ogranicza tę dostępność w nadchodzących tygodniach. Dane urządzenie może też mieć problem ze zgodnością związaną z danym zabezpieczeniem – wówczas aktualizacja się nie pojawi, dopóki nie wystąpi ta zgodność.

Po ukończeniu aktualizacji jest ona gotowa do zainstalowania. Windows pokaże alert na ten temat, sugerując wybranie odpowiedniego czasu na zakończenie instalacji i zrestartowanie urządzenia, tak by aktualizacja nie zakłóciła wykonywanych w danym momencie działań.

fot. Peakpx