„Mandalorian” najczęściej pobieranym nielegalnie serialem

Torrenty kontra Hollywood

Serwis TorrentFreak przygotował klasyczne, coroczne podsumowanie, w którym wymienia najczęściej piracone dzieła kultury. Najchętniej pobieranym nielegalnie serialem w 2020 roku był „Mandalorian”, bijący rekordy popularności serial Disneya w uniwersum „Gwiezdnych Wojen".

Warto zauważyć, że produkcja już rok temu znalazła się na 3. miejscu podium. Przez lata najczęściej kradziona była natomiast „Gra o Tron”, która w tym roku ostatecznie wypadła poza pierwszą dziesiątkę. Całe zestawienie prezentuje się następująco:

1. Mandalorian

2. The Boys

3. Westworld

4. Wikingowie

5. Star Trek: Picard

6. Rick i Morty

7. The Walking Dead

8. Outsider

9. Arrow

10. Flash

Zniechęcić piratów

Lista pokazuje przy okazji pewien ciekawy trend – piraci niemal w ogóle nie sięgali po produkcje Netfliksa. Żaden serial wyprodukowany przez wytwórnię nie trafił do rankingu najpopularniejszych. Wygrywały natomiast produkcje serwisów z mniej rozbudowaną biblioteką albo z ograniczeniami regionalnymi – liderujący „Mandalorian” wciąż nie jest oficjalnie dostępny w wielu krajach.

Nie chcemy w żaden sposób usprawiedliwiać piractwa. Wyniki rankingu powinny być jednak dobrą okazją dla usługodawców, by wyciągnąć wnioski. Pokazują bowiem, że dobrą metodą zniechęcania użytkowników do nielegalnych źródeł jest przede wszystkim obecność filmów na platformach z rozbudowaną ofertą, do tego dostępnych w każdym zakątku świata.

fot. Disney