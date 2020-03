Mapy Google pomogą wybrać jedzenie w restauracji

Mapy Google zostały zintegrowane z aplikacją Google Lens. To narzędzie służące do wyszukiwania obrazem. Dodana do map funkcja ma pomóc użytkownikowi w wyborze jedzenia podczas wizyty w restauracji. Po zeskanowaniu menu program pomaga wybrać najlepsze danie, podświetlając najczęściej zamawiane potrawy.

Obie aplikacje funkcjonowały do tej pory niezależnie od siebie, ale Google zdecydowało się na ich połączenie. W podobny sposób wykorzystano już dawniej tłumacza Google, który może przeczytać za użytkownika trudniejsze adresy i nazwy miejsc.

Aby zatem skorzystać z Lens, nie trzeba już więc otwierać osobnej aplikacji. Powiązanie obu usług sprawia ponadto, że użytkownik nie musi za każdym razem robić zdjęcia menu samodzielnie – może skorzystać z fotografii udostępnionych przez innych użytkowników, a także podświetlić ich recenzję wybranej potrawy.

Na razie usługa działa tylko u wybranych użytkowników, ale z biegiem czasu pojawi się u wszystkich posiadaczy telefonu z Androidem. Google nie potwierdził jeszcze jej udostępnienia na iPhone'ach.

fot. Google