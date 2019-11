Mapy Google w 3d

Gigant przygotował nową nakładkę do Map, którą mogą testować mieszkańcy kilku największych miast świata korzystający z systemu Android. Do tej pory Mapy Google bazowały na widoku 2d, jednak od paru dni w aplikacji jest też dostępny widok 3d. Funkcja jest związana z odkrywaniem miejsc i rekomendacjami, a żeby ją włączyć należy udać się w pobliże danego miejsca – nakładka nie działa bowiem w obrębie całego miasta, a jedynie w wybranych punktach. W tym momencie koncern skupił się na „wytłuszczeniu" na mapie dużych powierzchni zamkniętych, takich jak np. galerie handlowe, jednak docelowo nakładka ma zostać rozszerzona o kolejne funkcje i prawdopodobnie zintegrowana z funkcją Lokalnych Przewodników. Tym samym umożliwi to opisanie danego miejsca oraz ułatwi trafienie do niego.

fot. Tumisu/Pixabay