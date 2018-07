Marka Doogee wkracza na polski rynek

Doogee to marka, która jest alternatywą dla sprzętów takich producentów, jak Xiaomi czy Oppo. Tym razem Chińczycy postanowili rozszerzyć swoja działalność i zapowiedzieli oficjalne wejście na polski rynek. Strategia producenta ma opierać się na trzech filarach: wysokiej wydajności, atrakcyjnej cenie oraz innowacjach zwiększających komfort korzystania ze smartfona.

Do Polski trafią cztery wersje smartfonów Doogee: modele z serii X, BL, S oraz Mix. Jak będą wyglądały ceny?

Wyłącznym dystrybutorem produktów chińskiej marki w Polsce jest spółka MB Mobile. Za smartfony z serii X trzeba będzie zapłacić od 279 do 450 złotych, za serię BL od 690 do 780 złotych, a seria S będzie kosztowała w granicach od 520 do nawet 1470 złotych. Bardzo podobnie jest z ostatnią linią w portfolio Doogee, modelami z serii Mix - w tym wypadku dystrybutor będzie życzył sobie od 499 do 1470 złotych za pojedyncze urządzenie.

Smartfony Doogee pojawią się w sklepach sieci Media Expert.