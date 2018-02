MasterBox MB500 - gamingowa obudowa od Cooler Mastera

Cooler Master nie zaniedbał strony wizualnej swojego produktu, stawiając na przykuwający oko, nowoczesny design. Przedni panel jest do połowy pokryty przezroczystą siatką, dodatkowo z boku znajduje się okno z hartowanego szkła. Co więcej, w zestawie z MB500 znajdują się trzy wentylatory 120 mm z podświetleniem RGB, dzięki którym obudowa ma prezentować się jeszcze bardziej okazale.

Lepszy przepływ powietrza

Jednak panel z siatki na froncie obudowy to nie tylko fajny, estetyczny dodatek. W połączeniu z otworami wentylacyjnymi umieszczonymi na górze, „meshowany" element ma znacznie polepszyć przepływ powietrza w MB500 - to z kolei wpływa na efektywniejsze chłodzenie i wydłużenie życia podzespołów.

Efektywne chłodzenie

Projektując MB500, Cooler Master starał się zapewnić wsparcie dla licznych wentylatorów - użytkownik ma możliwość montażu do sześciu z nich. W środku znajdzie się również miejsce dla radiatora o wysokości 360 mm. Producent tym samym gwarantuje, że pod względem opcji chłodzenia, jego produkt nie zawiedzie oczekiwań klientów.

Wolność wyboru

Nowy MasterBox - podobnie jak i inne obudowy Cooler Mastera - został tak pomyślany, by dać użytkownikowi maksymalną swobodę w doborze i aranżacji komponentów. We wnętrzu MB500 zmieści się chłodzenie procesora o wysokości do 160 mm, karta graficzna o długości do 400 mm czy spory zasilacz o maksymalnej długości 180 mm.

Obudowa MasterBox MB500 pojawi się w sprzedaży pod koniec kwietnia, jej cena ma wynosić ok. 300 zł.