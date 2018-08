MasterWatt 750 TUF Gaming Edition – mocny zasilacz od Cooler Master

Zasilacz jest jedną z większych części składowych komputera. Nieraz bywa też najgłośniejszą, szczególnie w przypadku tańszych konstrukcji. Cooler Master MasterWatt 750 TUF Gaming Edition, mimo znacznej mocy jest określany przez producenta jako połowicznie pozbawiony wentylatorów (semi-fanless). W środku znajduje się jednak duży wentylator. O co więc chodzi? Nowy zasilacz Cooler Master jest w stanie pracować bezgłośnie, chłodząc się wyłącznie pasywnie. Tak jest póki nie zostanie on obciążony powyżej 15% jego możliwości (co oznacza w tym przypadku 112,5 W). Dopiero wówczas wentylator zaczyna się obracać. Oznacza to, że w podstawowych zadaniach (np. gdy pracujemy z kilkoma kartami przeglądarki internetowej czy edytorem tekstu) zasilacza po prostu nie usłyszymy.

Ledwie słyszalny

Kiedy wentylator zacznie pracować nadal nie mamy gwarancji na to, że go usłyszymy. Producent podaje, że dla obciążonego na 20% mocy zasilacza (150 W) głośność wentylatora wyniesie 13 dB, przy 50% zachowa ten sam poziom natężenia dźwięku, a maksymalne 29 dB osiągnie dopiero przy 100% obciążenia. Zważywszy na moc tego zasilacza należy uznać, iż nie będą to raczej częste sytuacje. Nawet podczas grania zasilacz będzie więc generował hałas na poziomie niższym niż tzw. szum tła w dużym mieście.

Nie tylko cisza

Producent nie bez powodu oznacza nowy zasilacz mianem polecanego dla graczy. Komputery gamingowe są obecnie, obok stacji roboczych, najbardziej wymagającymi spośród domowych i biurowych komputerów. Stąd wysoka moc i sprawność omawianego zasilacza. MasterWatt 750 TUF Gaming Edition może pochwalić się certyfikatem 80 PLUS Bronze, co oznacza, że w postaci ciepła zasilacz zwróci nie więcej niż 20% pobieranej energii, a konkretnie 19% dla obciążenia 20 i 100% oraz 15% energii w przypadku obciążenia zasilacza na 50% możliwości.

Bezpieczny prąd

MasterWatt 750 TUF Gaming Edition może pochwalić się szeregiem zabezpieczeń, pozwalających na bardziej precyzyjne dostarczenie prądu o właściwych parametrach do komputera. Wyposażony w aktywne PFC zasilacz wspiera m.in. OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) czy też SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe).

Cena zasilacza wynosi ok. 429 zł.