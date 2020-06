Maszynowe portrety jak żywe

Portret z rysunku

Możliwości sztucznej inteligencji (SI) nie przestają zaskakiwać. Kolejnym odkryciem jest wykorzystanie jej umiejętności do tworzenia zdjęć portretowych wyłącznie na podstawie prostego szkicu. Naukowcy z uniwersytetu w Hong Kongu podjęli zadanie opracowania algorytmów głębokiego uczenia, które powodują, że SI potrafi wyciągnąć detale z prostego szkicu, a następnie zamienić je w realistyczne zdjęcie. Początkowe testy wykazały, że część tak powstałych zdjęć jest nie do odróżnienia od rzeczywistych fotografii przedstawianych osób.

Sztuczny detektyw

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w wielu dziedzinach, także w policji i służbach bezpieczeństwa. Świeżo wykazana zdolność tej technologii do tworzenia portretów ze szkicu może wesprzeć właśnie te sektory w poszukiwaniu sprawców przestępstw. Profesor Hongbo Fu i jego zespół, który opracował algorytm pomagający przetwarzać szkice w zdjęcia, wykorzystał do uczenia maszynowego 17 tys. zdjęć portretowych udostępnionych publicznie w internecie. Z czasem SI osiągnęła wysoką dokładność w odwzorowywaniu realistycznego obrazu.

Wciąż jednak SI wykazuje tu pewne ograniczenia. Niemal wszystkie fotografie pochodzą od osób rasy białej, przez co algorytmy tworzą dość stereotypowe zdjęcia z rysunków. Naukowcy przyznają, że na razie SI potrafi obrazować głównie przedstawicieli rasy białej i zespół nie ma jeszcze nad tym kontroli. Badania będą jednak prowadzone dalej, by wyszkolić SI do tworzenia wiarygodnych portretów osób każdej rasy.

fot. YouTube