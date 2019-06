Mata podłogowa dla graczy

Przede wszystkim design. Gracze od pewnego czasu przywiązują do niego coraz większą wagę i trudno się dziwić - w większości dziedzin jest w czym wybierać wśród sprzętu gamingowego. Jednak jeśli chcieliśmy uchować podłogę przed zniszczeniem to dotąd trzeba było polegać albo na dywanikach, wykładzinach lub specjalnych, niezbyt eleganckich (po prawdzie, zwyczajnie brzydkich) matach z tworzywa sztucznego. A gdyby tak dodać nieco gamingowego stylu?

Wszystkie trzy nowe maty Genesis Tellur 300 zawierają motywy charakterystyczne dla designu gamingowego lub wręcz puszczają oko do fanów konkretnych tytułów. W ramach serii Genesis Tellur 300 znalazł się model WASD, model Inception of Hero z dużym logo producenta i charakterystycznymi "pęknięciami szkła" oraz model Aresnal of Gamer, pełen sylwetek broni palnej znanej m.in. z CS:GO.

Drugi ważny czynnik to wygoda. Wszystkie trzy modele z serii Tellur 300 posiadają antypoślizgowy spód, co zabezpiecza przed przesuwaniem się maty. Dopasowano też rozmiar (średnica 100 cm) do typowego miejsca zajmowanego przez fotel stojący przed biurkiem. Maty zostały wykonane z trwałego poliestru, co zapewnić ma długie użytkowanie.

Maty Genesis Tellur 300 kosztują 99,99 zł.