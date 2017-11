Mate 10 Pro i Mate 10 Lite - polska premiera

Huawei Mate 10 Pro, wyposażony w procesor Kirin 970, to smartfon napędzany przez sztuczną inteligencję. Na polskiej premierze urządzenia zaprezentowano najnowszy spot reklamowy smartfona Mate 10 Pro z Robertem Lewandowskim, ambasadorem Huawei, jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. "Kręcenie spotu reklamowego to dla mnie zawsze ekscytujące, a zarazem bardzo trudne wyzwanie. Moim zadaniem było nie tylko podkreślenie dynamicznego charakteru i inteligentnego oblicza smartfonu, ale równolegle - pokazanie historii o pokonywaniu własnych ograniczeń i dążeniu do perfekcji. Mam nadzieję, że historia zainspiruje odbiorców do nieustannego podążania drogą do mistrzostwa - powiedział obecny na gali Robert Lewandowski.

Huawei Mate 10 Pro to pierwszy smartfon, w którym zastosowano najnowszy procesor Kirin 970 wykorzystujący rozwiązania sztucznej inteligencji. Ośmiordzeniowy Kirin 970 został wykonany w 10-nanometrowym procesie technologicznym. Huawei po raz pierwszy zastosował aż dwunastordzeniowy procesor graficzny Mali-G72 oraz pionierski chip NPU, przygotowany specjalnie na potrzeby urządzeń mobilnych. Kirin 970 to także nowy podwójny procesor ISP, który bierze udział w procesie rozponawania fotografowanych obiektów.

Połączenie stworzonej przez Huawei mobilnej architektury obliczeniowej HiAI i procesora graficznego sprawia, że Kirin 970 jest o 20 proc. wydajniejszy i o 50 proc. bardziej energooszczędny podczas wykonywania zadań wykorzystujących AI. Smartfon wspiera standard szybkiego ładowania niskim napięciem 4.5V/5A. Podłączenie urządzenia do ładowarki na zaledwie 10 minut pozwoli naładować baterię w 20 proc., a 30 minut ładowania to aż 58 proc. pojemności baterii.

Huawei ponownie połączył siły z marką Leica, dzięki czemu Mate 10 Pro posiada wysokiej jakości podwójny obiektyw.

Aparat łączy w sobie 12-megapikselową matrycę RGB, 20-megapikselową matrycę monochromatyczną, optyczną stabilizację obrazu (OIS) i największą na świecie podwójną przysłonę f/1.6 . Posiada też funkcję efektu rozmycia i cyfrowego przybliżania, które opierają się na sztucznej inteligencji. Nowe opcje rozpoznawania obiektów i trybów tematycznych w czasie rzeczywistym automatycznie wybierają ustawienia aparatu w oparciu o fotografowany obiekt i jego otoczenie.

Huawei Mate 10 Lite

Oprócz Mate 10 Pro, Huawei wprowadza na polski rynek tańszą wersję lite. Mate 10 lite jest pierwszym w portfolio Huawei smartfonem wyposażonym w dwa podwójne aparaty - przedni oraz tylny, które pozwolą na uzyskanie wyjątkowej jakości zdjęć. Przednia kamera z 13- i 2-megapikselowymi aparatami umożliwia robienie zdjęć portretowych na jeszcze wyższym poziomie dzięki Selfie Toning Flash. Technologia ta umożliwia uzyskanie oświetlenia o jakości studyjnej, pozwalając na wykonanie artystycznych zdjęć o żywych kolorach. Główny aparat stanowią dwa 16- i 2-megapikselowe obiektywy. Dzięki zastosowaniu podwójnych aparatów możliwe jest wykonywanie zdjęć z efektem bokeh (rozmycia tła) bez ingerencji oprogramowania.



Nowy 5.9-calowy ekran FullView o proporcjach 18:9 i autorskie rozwiązania dźwiękowe w Mate 10 lite dostarczą niezapomnianych wrażeń podczas oglądania materiałów video czy grania w gry mobilne.

Cena Huawei Mate 10 Pro na polskim rynku to 3499 zł, Mate 10 lite - 1499 zł.