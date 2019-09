Media społecznościowe powodują przygnębienie

W czasopiśmie „JAMA Psychiatry" wczoraj (11.09 br.) opublikowano wyniki badań pokazujące, że u nastolatków, którzy poświęcają więcej niż trzy godziny dziennie na śledzenie social mediów, wzrasta ryzyko depresji, lęku, agresji i innych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Analizowano zachowania 6595 młodych Amerykanów (12-15 lat), którzy deklarowali, ile czasu spędzają w mediach społecznościowych oraz czy obserwują u siebie problemy ze zdrowiem psychicznym i zachowaniem. Okazało się, że nawet przy uwzględnieniu wcześniejszej historii zachowań młodych ludzi trzy godziny dziennie w social mediach korelują z wyższym odsetkiem problemów ze zdrowiem psychicznym.

Naukowcy prowadzący badanie twierdzą, że zbyt długie przebywanie w mediach społecznościowych wywołuje u młodych ludzi skutki dwojakie: wewnętrzne (depresja, lęk) i zewnętrznie (zachowanie agresywne lub aspołeczne). Te drugie nie występowały u nastolatków nieużywających social mediów.

Badania trwają

Wpływ na młodych ludzi nie tylko internetu i kanałów społecznościowych, ale też używania komputera do innych celów to kwestia analizowana już od pewnego czasu. Technologia jest szybsza niż badacze, dlatego nie do końca jeszcze wiadomo, jak rozwija się mózg dzieci i młodzieży epoki cyfrowej. Tym bardziej że same wyniki badań potrafią się między sobą różnić. Tylko w sierpniu br. ukazały się publikacje potwierdzające związek między korzystaniem z mediów społecznościowych a uzależnieniem od technologii oraz wskazujące na brak związku między aktywnością technologiczną a zdrowiem psychicznym.

Problem jednak jest zauważalny, skoro nawet Facebook włącza się w analizy dotyczące samobójstw wśród młodych ludzi, wprowadza politykę, która ma zapobiegać wpływowi treści portalu na takie zachowania, i zatrudnia do pomocy ekspertów ds. zdrowia i dobrego samopoczucia.

