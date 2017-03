MediaTek i 12-rdzeniowy chipset

Choć wyścig na ilość rdzeni jest już przeszłością, chiński MediaTek zdaje się nie mieć tego świadomości - ostatni flagowy chipset firmy ma aż 10 rdzeni. Producent uważa, że tym sposobem ogranicza zużycie energii, zapewniając stały dostep do mocy. Mimo tego, testy wydajności wciąż pozycjonują go niżej niż najlepsze układy marki Qualcomm, a do tego jednostka nie cieszy się zbyt dużą popularnością.

Korporacja nie zamierza jednak zmieniać strategii i najprawdopodobniej kolejny układ będzie miał aż 12 rdzeni - tak sugeruje portal Digitimes. W tym wypadku mogą mieć one jednak większy sens, ponieważ procesor ma zostać wykonany w 7-nanometrowym procesie technologicznym, co jest dużym skokiem względem 10nm w X30 i olbrzymim wobec 20nm w układach X20 i X25.

Nowe procesory mają zostać przedstawione pod koniec 2017 roku.